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Быстров: «Поддерживаю продажу пива на стадионах. Какая разница, где люди выпьют»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил инициативу Москвы по разрешению продажи пива на стадионах.

«Конечно, я за такое. Какая разница, где люди выпьют: в баре или на стадионе — одинаково. В ложах же продают и пиво, и водку, и все что угодно. Будут плохо себя вести — тогда выводите и арестовывайте», – сказал Быстров.

  • В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
  • Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.
  • В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16689

    Garrincha58 1 час назад

    ему пофиг он же не смотрит футбол вместе с простыми людьми он в ложе сидит где цивильно а мы кто не пьёт будем сидеть а на тебя сверху алкаш какой нибудь нажравшись пива с водкой рыганёт а в перерыве постоянно ходят со стаканами пивка между рядами просто не хочется на футбол ходить неужели ты пришёл посмотреть футбол и тебе надо нажраться если хочешь пивасика то иди в бар там и накидаешься и футбол посмотришь или дома с чипсами

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