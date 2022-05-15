Быстров: «Поддерживаю продажу пива на стадионах. Какая разница, где люди выпьют»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил инициативу Москвы по разрешению продажи пива на стадионах.
«Конечно, я за такое. Какая разница, где люди выпьют: в баре или на стадионе — одинаково. В ложах же продают и пиво, и водку, и все что угодно. Будут плохо себя вести — тогда выводите и арестовывайте», – сказал Быстров.
- В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
- Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.
- В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.
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Источник: Sport24