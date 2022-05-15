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  • «Спартак» отключил негативные реакции в телеграме на его ролик про бездомного перед игрой с «Зенитом»

«Спартак» отключил негативные реакции в телеграме на его ролик про бездомного перед игрой с «Зенитом»

15 мая 2022, 10:15
28

Прошло 12 часов после публикации «Спартаком» ролика про бездомного перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита».

Под видео в официальном телеграм-канале москвичей отключена возможность поставить негативную реакцию – дизлайк или смайлы испражнений. Ни одной такой реакции под роликом нет (см. скрин).

  • Матч «Спартак» – «Зенит» начнется в 16:30 по Москве.
  • В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом.

UPD. Негативные реакции отключены у всех постов официального телеграм-канала «Спартака».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (28)
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Dguffin
1652599281
Типичный Спартак. Сначала обделаться а потом удивляться "как это - само насралося?"
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Форвард 79
1652602185
Я не являюсь болельщиком Зенита или Спартака, но на мой взгляд это как то не по мужски. Сделать сделали, а ответку держать видимо слабо! Я думаю матч покажет!!! На месте Зенита, я бы в игре их просто разорвал. Видимо так и будет! А вообще Спартаку о футболе думать надо, а не в детство впадать))
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Фёдор Горюнов
1652602514
А сколько вам всем платят чтоб вы вражду разжигали???
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ААМ
1652604200
СПАМ стремится доказать, что он и в самом деле мусор.
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BarStep
1652604925
Им не интересно и не нужно другое (иное, альтернативное) мнение.. Что-то мне это напоминает..
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Plyash
1652605156
Просто ответка прилетела от Спартака.Давайте вспомним хотя бы футболки с результатом прошлой игры,или как стебались Зенькины фановинтари... Так что пожинай плоды своего поведения,уважаемая культурная столица Питер.
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Беспонтий
1652606494
количество негативных реакций превысило все облики морали просто техника не справилась с таким дерьмом
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BRO_football
1652610512
Так у Спартака в Телеграме теперь на всех постах нельзя поставить дизлайк и какашку, а не только на том, где ролик про бездомного. На многих каналах в Телеграме так же, не только на спортивных. Таким образом они хотят отгородиться от негатива и показывать себя чисто с позитивной стороны. Однако, на деле это не помогает.
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