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«Спартак» отключил негативные реакции в телеграме на его ролик про бездомного перед игрой с «Зенитом»

Прошло 12 часов после публикации «Спартаком» ролика про бездомного перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита».

Под видео в официальном телеграм-канале москвичей отключена возможность поставить негативную реакцию – дизлайк или смайлы испражнений. Ни одной такой реакции под роликом нет (см. скрин).

  • Матч «Спартак» – «Зенит» начнется в 16:30 по Москве.
  • В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Сегодня, 10:15
Комментарии20
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    Рейтинг: +2183

    Беспонтий 3 минуты назад

    количество негативных реакций превысило все облики морали
    просто техника не справилась с таким дерьмом

    0
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    Рейтинг: +12388

    playsh 25 минут назад

    Просто ответка прилетела от Спартака.Давайте вспомним хотя бы футболки с результатом прошлой игры,или как стебались Зенькины фановинтари...
    Так что пожинай плоды своего поведения,уважаемая культурная столица Питер.

    4
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    Рейтинг: +6948

    BarStep 29 минут назад

    Им не интересно и не нужно другое (иное, альтернативное) мнение..

    Что-то мне это напоминает..

    2
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    Рейтинг: +15054

    ilichkadr > BarStep 20 минут назад

    "Что-то мне это напоминает."
    Примитивизм и недалёкость.
    Типичный приём, при котором автор пишет/снимает про одно, но подразумевает совершенно другое. Софистикой здесь даже не пахнет.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1981

    spam2009 > BarStep 11 минут назад

    напоминает бомжатню

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3596

    ААМ 41 минуту назад

    СПАМ стремится доказать, что он и в самом деле мусор.

    5
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    Рейтинг: +12388

    playsh > ААМ 27 минут назад

    Мусор в бомжатнике.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +130

    Фёдор Горюнов 1 час назад

    А сколько вам всем платят чтоб вы вражду разжигали???

    2
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    Рейтинг: +15054

    ilichkadr > Фёдор Горюнов 40 минут назад

    Это надо у Димона с Заремой спросить. Похоже, что один за деньги, а другая от скуки выёживаются в СМИ.

    1
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    Рейтинг: +717

    прабабушка краба > ilichkadr 3 минуты назад

    на самом деле, Зарема делает то, что раньше делал Федун. всеми способами отвлекает внимание от результатов

    0
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    Рейтинг: +1491

    Форвард 79 1 час назад

    Я не являюсь болельщиком Зенита или Спартака, но на мой взгляд это как то не по мужски.
    Сделать сделали, а ответку держать видимо слабо!
    Я думаю матч покажет!!!
    На месте Зенита, я бы в игре их просто разорвал.
    Видимо так и будет!
    А вообще Спартаку о футболе думать надо, а не в детство впадать))

    9
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    Рейтинг: +138

    Номэд 1 час назад

    Правильно. Должен быть позитив.))))

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +455

    Dguffin 2 часа назад

    Типичный Спартак. Сначала обделаться а потом удивляться "как это - само насралося?"

    10
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    Рейтинг: +430

    FС Spаrtак > Dguffin 1 час назад

    потому что мнение неадекватов зенитки не нужны никому

    7
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    Рейтинг: +15054

    ilichkadr > FС Spаrtак 1 час назад

    Полагаешь, что ролик про бездомного это детская шалость? Это называется, говоря не матерным языком, насмешка, подковырка и т.п. Цель одна: Вызвать у таких же недоумков, как и его создателей, якобы патриотический настрой у своих болельщиков. На самом деле это умышленное создание негатива в отношении команды соперника.
    P.S. Ролики одна из форм/способов провокаторства и зубоскальства типа гыгыгы..... которых надо банить!!

    8
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    Рейтинг: +138

    Номэд > ilichkadr 1 час назад

    Как раз из ваших тут "гыгыгы", мультиаккаунтный недоумок.

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    Рейтинг: +15054

    ilichkadr > Номэд 42 минуты назад

    Не делИ на ваших и наших. Мультиаккаунтных, и не только, недоумков хватает везде. Опубликование подобных роликов только множит их число, поскольку об альтернативе "гыгыгы" они представления не имеют.
    P.S. Сам-то можешь что-либо предложить дельного, окромя того, что "мнение неадекватов зенитки не нужны никому"?

    4
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    Рейтинг: +12388

    playsh > ilichkadr 7 минут назад

    Витя,привет.Недоумков среди болельщиков,считающих себя фанатами,
    достаточно среди обеих сторон.А адекваты,опять же с обеих сторон,пойдут сегодня после игры в кабак и нае@енятся вместе,несмотря на результат.Я один из них.Хорошей всем нам игры.

    4
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    Рейтинг: +5454

    afw13 > Номэд 4 минуты назад

    есть тут такие несколько ипанько, но это ведь не повод уподобляться подобным дегенератам.. а пресс-службы и Спартака и Зенита, да и многих других клубов, последнее время вместо толковых постов и комментариев выдают какое-то дно уровнем даже ниже помоечных стендапов камеди клаб, и выглядит это со стороны как пьяная ссора алкашей, читать противно

    1
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    Рейтинг: +15054

    ilichkadr > playsh 1 минуту назад

    Саша, привет! Ну, какая-то слабенькая, примитивная ответка. Надо "футболки с результатом прошлой игры" сделать трансформенной. Выиграет сегодня Спартак, дружно переоделись (вывернули футболки наизнанку) и пошли в кабак. Вот это. на мой взгляд. была бы ответка- с результатом, юмором и хорошим настроением.
    "Хорошей нам игры."
    Взаимно!!!!!

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