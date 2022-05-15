«Спартак» отключил негативные реакции в телеграме на его ролик про бездомного перед игрой с «Зенитом»

Прошло 12 часов после публикации «Спартаком» ролика про бездомного перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита».

Под видео в официальном телеграм-канале москвичей отключена возможность поставить негативную реакцию – дизлайк или смайлы испражнений. Ни одной такой реакции под роликом нет (см. скрин).

Матч «Спартак» – «Зенит» начнется в 16:30 по Москве.

В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

UPD. Негативные реакции отключены у всех постов официального телеграм-канала «Спартака».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?