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Гилерме: «Локомотив» на правильном пути. Только нужно терпение»

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги сезона, несмотря на то что впереди еще 30-й тур РПЛ.

«Это был тяжелый сезон для нас. Произошло много изменений в клубе, поменялось почти все. Мы понимаем, что это новая политика, новый проект. Всегда когда происходит какое-то изменение, нужно принимать и привыкать к этому.

Считаю, мы на правильном пути. Нужно немного терпения. Мы сами виноваты, приучили болельщиков к победам в чемпионате, кубке, но сейчас мы должны понимать, что ситуация непростая. Уверен, скоро у нас все будет хорошо. Я, как и ребята, в это верим. Только терпение нужно. Закачивается этот чемпионат, начнется следующий. Думаю, мы будем на своем уровне», – сказал Гилерме.

  • Гилерме играет за «Локомотив» с 2007 года.
  • Его команда идет в РПЛ 6-й.
  • Гилерме выигрывал с «Локомотивом» чемпионат.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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14.05.2022 23:30
Комментарии1
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    Рейтинг: +15644

    житель СПб 1 час назад

    Про два свих паса соперникам - ни слова!

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