Гилерме: «Локомотив» на правильном пути. Только нужно терпение»

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги сезона, несмотря на то что впереди еще 30-й тур РПЛ.

«Это был тяжелый сезон для нас. Произошло много изменений в клубе, поменялось почти все. Мы понимаем, что это новая политика, новый проект. Всегда когда происходит какое-то изменение, нужно принимать и привыкать к этому.

Считаю, мы на правильном пути. Нужно немного терпения. Мы сами виноваты, приучили болельщиков к победам в чемпионате, кубке, но сейчас мы должны понимать, что ситуация непростая. Уверен, скоро у нас все будет хорошо. Я, как и ребята, в это верим. Только терпение нужно. Закачивается этот чемпионат, начнется следующий. Думаю, мы будем на своем уровне», – сказал Гилерме.

Гилерме играет за «Локомотив» с 2007 года.

Его команда идет в РПЛ 6-й.

Гилерме выигрывал с «Локомотивом» чемпионат.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?