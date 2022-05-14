Экс-тренер Тикнизяна Гришин: «Не понимаю, почему из Наира сделали защитника. Он крайний полузащитник или форвард»

Александр Гришин, бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА, считает, что «Локомотив» неправильно использует Наира Тикнизяна.

– То, что Тикнизяна используют левым защитником на протяжении всего сезона в «Локо», – это оптимальная позиция для него?

– Я много раз говорил, что Тикнизян – это крайний полузащитник или крайний нападающий. Я не понимаю, почему из него все сделали защитника, у нас в дубле он играл левого полузащитника.

Константин Марадишвили в «Локо» тоже раскрылся по-новому. В ЦСКА играл опорника, а в «Локо» действует выше. Каждый тренер видит по-разному, поэтому здесь у каждого своя концепция.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

Тикнизян перешел в «Локомотив» в прошлом году из ЦСКА.

Гришин сейчас без работы.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?