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Степашин – об апелляции клубов РПЛ в CAS: «Вряд ли есть шансы. Суда нет, есть политика»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин оценил перспективы апелляции клубов РПЛ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на отстранение от еврокубков.

«Вряд ли в этом году есть шансы в CAS. Суда уже нет, есть политика, к сожалению, и в спорте, и в жизни», – сказал Степашин.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС

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