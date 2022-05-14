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Широков – о Зареме: «Когда ты проваливаешься, лучше держать язык за зубами»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков дал совет жене владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

– К словам Заремы Салиховой про «блекло-голубой» «Зенит» как относитесь?

– Пытаться говорить такое можно, когда ты что-то выигрываешь, а когда ты раз за разом проваливаешься – лучше держать язык за зубами. Когда выиграет – пусть говорит.

  • «Спартак» примет «Зенит» завтра, 15 мая.
  • Широков был в «Спартаке» в 2014-2015 годах.
  • Больше всего матчей в карьере он провел за «Зенит» (2008-2014 годы).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии8
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    Рейтинг: +6458

    sochi-2013 50 минут назад

    Когда проваливаешься, нужно кричать и звать на помощь!

    0
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    Рейтинг: +192

    Феникс 28 > sochi-2013 17 минут назад

    Вот и Михуил знает )))

    0
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    Рейтинг: +6763

    nik55 1 час назад

    чья бы корова мычала

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +15641

    житель СПб 1 час назад

    Тут не поспоришь.

    2
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    Рейтинг: +192

    Феникс 28 > житель СПб 1 час назад

    С чем не поспоришь ? С тварь,ю которая била лежачего судью ногами по голове ?
    Ответь житель КУЛЬТУРНОЙ столицы.

    2
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    Рейтинг: +19385

    Аvenger > Феникс 28 8 минут назад

    "стоп кран" вернулся из пепла-бана.

    0
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    Рейтинг: +6992

    Томик 2 часа назад

    Фраза из заголовка просто про него самого. Лучше и сформулировать было нельзя.

    3
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    Рейтинг: +192

    Феникс 28 2 часа назад

    Широков тварь, которая била лежачего судью ногами по голове.

    4
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