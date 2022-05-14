Широков – о Зареме: «Когда ты проваливаешься, лучше держать язык за зубами»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков дал совет жене владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.
– К словам Заремы Салиховой про «блекло-голубой» «Зенит» как относитесь?
– Пытаться говорить такое можно, когда ты что-то выигрываешь, а когда ты раз за разом проваливаешься – лучше держать язык за зубами. Когда выиграет – пусть говорит.
- «Спартак» примет «Зенит» завтра, 15 мая.
- Широков был в «Спартаке» в 2014-2015 годах.
- Больше всего матчей в карьере он провел за «Зенит» (2008-2014 годы).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Sport24