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  • Хапов: «Гилерме осознает, что ошибся в веселой игре с «Динамо»

Хапов: «Гилерме осознает, что ошибся в веселой игре с «Динамо»

14 мая 2022, 19:58
5

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвел итог матча 29-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3). Его команда уступала по ходу встречи в два мяча.

«Веселая игра. Мы провели два разных тайма. В первом совершили три невынужденные ошибки. Во втором играли лучше, острее.

Почему не сделали замены в перерыве? Мы очень рады, что все травмированные вернулись. В перерыве мы просто решили не менять состав. Вышедшие на замену прибавили качества в игре «Локо», добавили скорости.

Гилерме сам осознает, что ошибся. У него было желание сохранить мяч, мы стараемся играть в такой футбол.

Два сильных вратаря – это плюс для команды. Вообще должны быть три сильных вратаря. Гильерме – это прошлое и будущее «Локомотива», Худяков – будущее. Даня может вырасти в очень сильного вратаря», – сказал Хапов.

  • Гилерме играет за «Локомотив» с 2007 года.
  • Его команда идет в РПЛ 6-й.
  • Хапов принял команду в этом году.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Гилерме Хапов Заур
Комментарии (5)
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Bozigit
1652549975
Если бы осознавал дважды на одни и Те же грабли не наступал
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Красногорск_Фан
1652550530
Если Овчинникова поставить будет стоять не хуже гилерме. А скорей всего лучше. Так сказать отлично будет стоять. Но лучше дать дорогу Худякову и не морочить голову
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PAREVG.
1652557999
Ну так прочти ему лекцию о том, что вратарь должен спасать а не привозить... С этим Мампаси и без него справляется.
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