Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сколько лет футболисту?
Тест: сколько лет футболисту?
2 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

Хапов: «Гилерме осознает, что ошибся в веселой игре с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвел итог матча 29-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3). Его команда уступала по ходу встречи в два мяча.

«Веселая игра. Мы провели два разных тайма. В первом совершили три невынужденные ошибки. Во втором играли лучше, острее.

Почему не сделали замены в перерыве? Мы очень рады, что все травмированные вернулись. В перерыве мы просто решили не менять состав. Вышедшие на замену прибавили качества в игре «Локо», добавили скорости.

Гилерме сам осознает, что ошибся. У него было желание сохранить мяч, мы стараемся играть в такой футбол.

Два сильных вратаря – это плюс для команды. Вообще должны быть три сильных вратаря. Гильерме – это прошлое и будущее «Локомотива», Худяков – будущее. Даня может вырасти в очень сильного вратаря», – сказал Хапов.

  • Гилерме играет за «Локомотив» с 2007 года.
  • Его команда идет в РПЛ 6-й.
  • Хапов принял команду в этом году.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Тренер «Динамо» Булут – об упущенной победе над «Локомотивом»: «Мы провели качественную игру»
Смолов вышел на третье место в списке бомбардиров в истории РПЛ, догнав Павлюченко
РПЛ. «Локомотив» ушел с 1:3 в матче с «Динамо», гости благодаря набранному очку вернулись на 2-е место 11
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11