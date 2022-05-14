Хапов: «Гилерме осознает, что ошибся в веселой игре с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвел итог матча 29-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3). Его команда уступала по ходу встречи в два мяча.
«Веселая игра. Мы провели два разных тайма. В первом совершили три невынужденные ошибки. Во втором играли лучше, острее.
Почему не сделали замены в перерыве? Мы очень рады, что все травмированные вернулись. В перерыве мы просто решили не менять состав. Вышедшие на замену прибавили качества в игре «Локо», добавили скорости.
Гилерме сам осознает, что ошибся. У него было желание сохранить мяч, мы стараемся играть в такой футбол.
Два сильных вратаря – это плюс для команды. Вообще должны быть три сильных вратаря. Гильерме – это прошлое и будущее «Локомотива», Худяков – будущее. Даня может вырасти в очень сильного вратаря», – сказал Хапов.
- Гилерме играет за «Локомотив» с 2007 года.
- Его команда идет в РПЛ 6-й.
- Хапов принял команду в этом году.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?