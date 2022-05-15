Лесовой – после ничьей с «Локомотивом»: «Я счастлив»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился эмоциями после матча 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3). Динамовцы вели в счете в два мяча.

— Вы поучаствовали в третьем голе, когда отдавали пас на Смолова, на котором нарушили правила в штрафной. Как для себя оцените этот матч?

— По пятибалльной шкале поставил бы себе четверку, потому что были как хорошие моменты, так и не очень. Глобально я сегодня счастлив, потому что сыграл почти 90 минут спустя такое длительное время.

Лесовой впервые в 2022 году вышел в стартовом составе. Игрок был травмирован.

До «Динамо» Лесовой выступал за «Арсенал».

«Динамо» в 30-м туре РПЛ сыграет с «Сочи» за серебряные медали.

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