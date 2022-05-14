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Керк: «Ошибки Гилерме? Следует спросить у него»

Футболист «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал последние ошибки вратаря команды Гилерме.

«Следует спросить у самого Гилерме про его ошибки. Мы все ошибаемся, это нормально. Я здесь не для того, чтобы судить его или что-то в этом роде. Что-то случилось тогда в матче с «Краснодаром», это произошло и сейчас, но я не могу ничего об этом сказать. Мы должны уважать друг друга и стараться побеждать.

Он извинился за свои ошибки, он сказал, что сожалеет, но почему он должен извиняться? Мы одна команда. Я не буду вступать в дискуссию, он мой товарищ по команде, мы пытаемся добиться победы и для него», – сказал Керк.

  • Гилерме играет за «Локомотив» с 2007 года.
  • Его команда идет в РПЛ 6-й.
  • Гилерме выигрывал с «Локомотивом» чемпионат.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Р-Спорт»

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