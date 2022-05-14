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Тикнизян – о матче с «Динамо»: «Был настоящий футбол без «автобусов»

Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3). Его команда уступала по ходу встречи в два мяча.

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков, сегодня стадион был забит как никогда. Каждый удачный момент сопровождался овациями и поддержкой, это вдохновило всю команду, и мы смогли отыграться в таком тяжелом матче. Впечатления у меня, всей команды и болельщиков положительные. Сегодня был настоящий футбол без каких-либо «автобусов». Матч получился зрелищным», – сказал Тикнизян.

  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
  • В последнем туре москвичи сыграют с «Крыльями Советов».
  • Тикнизян перешел в «Локомотив» в прошлом году из ЦСКА.

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Источник: «Р-Спорт»

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