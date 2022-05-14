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Кононов: «Российский футбол будет прогрессировать, несмотря на возможный отъезд легионеров»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов убежден в будущем развитии российского футбола.

«Чувствую ли я что лига близка к тем атакующим постулатам, которые я проповедовал? Да, согласен, стало больше атаки.

Думаю, наш футбол все равно будет прогрессировать независимо будут тут иностранцы играть или нет. Сейчас во многих клубах стали уделять большое внимание нашему молодому поколению. Соответственно, молодые тренеры стали ориентироваться на атакующий футбол», – сказал Кононов.

  • Россия отстранена от еврокубков.
  • Сборная России не может проводить международные официальные матчи.
  • РПЛ в следующем сезоне может быть увеличена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22548

    JTherry 13 минут назад

    если Кононов про "атакующие постулаты" высказался, то неровен тот час, когда его пригласят тренером, возможно, в Рубин...

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