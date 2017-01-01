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РПЛ. «Локомотив» ушел с 1:3 в матче с «Динамо», гости благодаря набранному очку вернулись на 2-е место

«Динамо» в 29-м туре чемпионата России упустило победу над «Локомотивом», несмотря на то что вело в два мяча. У хозяев забивали только легионеры.

Динамовцы вернулись на второе место и в 30-м туре сыграют с «Сочи» за серебро. Москвичам будет достаточно ничьей, чтобы финишировать вторыми.

«Локомотив» остался на шестом месте.

Своему бывшему клубу забил форвард «Динамо» Федор Смолов, воспользовавшийся неточным пасом вратаря «Локомотива» Гилерме.

«Локомотив» не побеждает «Динамо» дома с 2017 года.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Смолов, 9; 1:1 – Едвай, 28; 1:2 – Захарян, 33; 1:3 – Фомин, 38 (с пенальти); 2:3 – Кухта, 65; 3:3 – Керк, 72.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов, Миранчук (Кухта, 59), Магкеев, Тикнизян, Карпукас (Баринов, 69), Бека Бека, Керк (Рыбчинский, 90+1), Камано (Изидор, 60).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Паршивлюк, 80), Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Фомин, Захарян, Шиманьски, Лесовой (Сазонов, 89), Н'Жи (Гладышев, 80), Смолов (Тюкавин, 76).

Предупреждения: Едвай, 37; Живоглядов, 74 – Фомин, 46; Скопинцев, 56.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:24
Комментарии11
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    Рейтинг: +11415

    Вомбат 20 минут назад

    Нет особой разницы второе место или третье, но в целом по игре Динамо больше заслуживает серебро, чем Сочи.

    0
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    Рейтинг: +401

    Сделаны из Дерева 36 минут назад

    Вот если бы еврокубки были бы снова ждали бы позора от бледно голубого зенита ихнего филиала сочи и от мусоров позора было бы на всю страну)))

    1
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    Рейтинг: +22548

    JTherry 1 час назад

    похоже, дынама рано обрадовалась, и, успокоившись во втором тайме, сдала матч, в конце могли проиграть, забей Кухта на последней минуте "дырке" в воротах... играть без вратаря в РПЛ невозможно... судьбу серебра решит последний матч сезона, хотя все "еврокубковые места" для наших команд ровным счетом ничего не сулят...

    4
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    Рейтинг: +6939

    BarStep 1 час назад

    Ууух.., зацепило..

    Понравился матч!

    1
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    Рейтинг: +6504

    Semenycch 1 час назад

    Ох какой боевой будет последний тур! И в низу турнирной таблицы и в борьбе за серебро! Очень интересно, посмотрим. Так как все матчи начнутся одновременно, придется смотреть только Сочи - Динамо!

    3
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    Рейтинг: +63987

    portero 1 час назад

    Голов нормально наколотили, забей Кухта на помледних секунда, для Динамо было бы плохо, а так что победа , что ничейка они вторые и их устроит ничейка с Сочи...

    1
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    Рейтинг: +4385

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Даже не знаю что сказать. Веселый дворовый дыр-дыр. Без какой либо игровой логики. Еще до матча написал защита локомотива проходной двор. Но игра была в защите еще хуже. Динамо во 2-м тайме оживилось только после 3-го гола да и то не сильно. В голове были уже следующие матчи. В общем как то..

    4
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    Рейтинг: +49683

    MaxRnD 1 час назад

    Задорно

    2
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    Рейтинг: +3582

    ААМ 1 час назад

    Весёлый матч, показавший почему Динамо было рано думать в этом сезоне о победе в ЧР

    4
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    Рейтинг: +289

    Shamil79 > ААМ 1 час назад

    а ещё интереснее будет очная встреча за 2-ое место!!!!!!

    2
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    Рейтинг: +1777

    Bozigit 1 час назад

    Столько ошибок в передачах. И это лидеры! Кошмар!

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