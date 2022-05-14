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  • РПЛ. «Локомотив» ушел с 1:3 в матче с «Динамо», гости благодаря набранному очку вернулись на 2-е место

РПЛ. «Локомотив» ушел с 1:3 в матче с «Динамо», гости благодаря набранному очку вернулись на 2-е место

14 мая 2022, 18:24
12

«Динамо» в 29-м туре чемпионата России упустило победу над «Локомотивом», несмотря на то что вело в два мяча. У хозяев забивали только легионеры.

Динамовцы вернулись на второе место и в 30-м туре сыграют с «Сочи» за серебро. Москвичам будет достаточно ничьей, чтобы финишировать вторыми.

«Локомотив» остался на шестом месте.

Своему бывшему клубу забил форвард «Динамо» Федор Смолов, воспользовавшийся неточным пасом вратаря «Локомотива» Гилерме.

«Локомотив» не побеждает «Динамо» дома с 2017 года.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Смолов, 9; 1:1 – Едвай, 28; 1:2 – Захарян, 33; 1:3 – Фомин, 38 (с пенальти); 2:3 – Кухта, 65; 3:3 – Керк, 72.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов, Миранчук (Кухта, 59), Магкеев, Тикнизян, Карпукас (Баринов, 69), Бека Бека, Керк (Рыбчинский, 90+1), Камано (Изидор, 60).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Паршивлюк, 80), Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Фомин, Захарян, Шиманьски, Лесовой (Сазонов, 89), Н'Жи (Гладышев, 80), Смолов (Тюкавин, 76).

Предупреждения: Едвай, 37; Живоглядов, 74 – Фомин, 46; Скопинцев, 56.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо
Комментарии (12)
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Bozigit
1652541947
Столько ошибок в передачах. И это лидеры! Кошмар!
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ААМ
1652542071
Весёлый матч, показавший почему Динамо было рано думать в этом сезоне о победе в ЧР
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MaxRnD
1652542779
Задорно
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Красногорск_Фан
1652543156
Даже не знаю что сказать. Веселый дворовый дыр-дыр. Без какой либо игровой логики. Еще до матча написал защита локомотива проходной двор. Но игра была в защите еще хуже. Динамо во 2-м тайме оживилось только после 3-го гола да и то не сильно. В голове были уже следующие матчи. В общем как то..
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portero
1652543249
Голов нормально наколотили, забей Кухта на помледних секунда, для Динамо было бы плохо, а так что победа , что ничейка они вторые и их устроит ничейка с Сочи...
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BarStep
1652543831
Ууух.., зацепило.. Понравился матч!
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JTherry
1652544124
похоже, дынама рано обрадовалась, и, успокоившись во втором тайме, сдала матч, в конце могли проиграть, забей Кухта на последней минуте "дырке" в воротах... играть без вратаря в РПЛ невозможно... судьбу серебра решит последний матч сезона, хотя все "еврокубковые места" для наших команд ровным счетом ничего не сулят...
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spam2009
1652549080
может из-за бана хоть автобусы позорные от ворот уберут. Все равно результат не важен, может забивать научатся...
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zigbert
1652552886
Победа Динамо была важней и все вроде бы складывалось для них удачно.
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PAREVG.
1652553184
Веселая была игра!!!!!!!!!
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