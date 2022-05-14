РПЛ. «Локомотив» ушел с 1:3 в матче с «Динамо», гости благодаря набранному очку вернулись на 2-е место

«Динамо» в 29-м туре чемпионата России упустило победу над «Локомотивом», несмотря на то что вело в два мяча. У хозяев забивали только легионеры.

Динамовцы вернулись на второе место и в 30-м туре сыграют с «Сочи» за серебро. Москвичам будет достаточно ничьей, чтобы финишировать вторыми.

«Локомотив» остался на шестом месте.

Своему бывшему клубу забил форвард «Динамо» Федор Смолов, воспользовавшийся неточным пасом вратаря «Локомотива» Гилерме.

«Локомотив» не побеждает «Динамо» дома с 2017 года.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Смолов, 9; 1:1 – Едвай, 28; 1:2 – Захарян, 33; 1:3 – Фомин, 38 (с пенальти); 2:3 – Кухта, 65; 3:3 – Керк, 72.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Жемалетдинов, Миранчук (Кухта, 59), Магкеев, Тикнизян, Карпукас (Баринов, 69), Бека Бека, Керк (Рыбчинский, 90+1), Камано (Изидор, 60).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Паршивлюк, 80), Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Фомин, Захарян, Шиманьски, Лесовой (Сазонов, 89), Н'Жи (Гладышев, 80), Смолов (Тюкавин, 76).

Предупреждения: Едвай, 37; Живоглядов, 74 – Фомин, 46; Скопинцев, 56.

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