Каррера: «Спартак» обязательно захочет отомстить «Зениту» за поражение 1:7»

По ходу Каррера устроился на работу в пресс службу Спартака ?
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что воскресный матч против «Зенита» будет особенно принципиальным для московской команды, учитывая результат предыдущей игры.
«Спартак» обязательно захочет отомстить за поражение 1:7. Он сделает всe, чтобы победить. Думаю, «Спартак» подходит к игре с позитивным настроем, что является важным», – сказал Каррера.
- Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1 в октябре в 12-м туре РПЛ.
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