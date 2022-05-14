Каррера: «Спартак» обязательно захочет отомстить «Зениту» за поражение 1:7»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что воскресный матч против «Зенита» будет особенно принципиальным для московской команды, учитывая результат предыдущей игры.

«Спартак» обязательно захочет отомстить за поражение 1:7. Он сделает всe, чтобы победить. Думаю, «Спартак» подходит к игре с позитивным настроем, что является важным», – сказал Каррера.

Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1 в октябре в 12-м туре РПЛ.

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