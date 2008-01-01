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Каррера: «Спартак» обязательно захочет отомстить «Зениту» за поражение 1:7»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что воскресный матч против «Зенита» будет особенно принципиальным для московской команды, учитывая результат предыдущей игры.

«Спартак» обязательно захочет отомстить за поражение 1:7. Он сделает всe, чтобы победить. Думаю, «Спартак» подходит к игре с позитивным настроем, что является важным», – сказал Каррера.

  • Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1 в октябре в 12-м туре РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 14:59
Комментарии7
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    Рейтинг: +13863

    NewLife 59 минут назад

    По ходу Каррера устроился на работу в пресс службу Спартака ?

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    Рейтинг: +22769

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Нет в Спартаке сегодня мстителей! Есть состав игроков, но совсем нет команды! И ты, Массимо, хорошо это понимаешь. А вот зачем говоришь, мы догадываемся...

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    Рейтинг: +619

    Suvorov51 1 час назад

    Вот прёт мужик. что попало. кому там мстить. надо просто играть. бомжатнику ни чего не нужно.они уже купили очередное шемьпиньоство. а Спартак готовится играть за кубок. так что тренировка должна пройти по графику. подойти в хорошей форме к финалу

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    Рейтинг: +63950

    portero 1 час назад

    Ежу понятно, но Спартак мтабильностью не отличается в этом сезоне. Выиграв кубковую игру, может провалить домашку и скатав ничью 0:0 отомстит Зениту...

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    Рейтинг: +3757

    serppion 1 час назад

    Очередное поражение 1:6 зачтется Спартаку как сатисфакция?

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    Рейтинг: +1766

    Bozigit 1 час назад

    Это будет славная охота

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    Рейтинг: +1766

    Bozigit 1 час назад

    Спартачи обязаны победить и не важно будет ли это 1:0

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