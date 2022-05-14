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Жиго – об адаптации в «Спартаке»: «В первые дни помогали Глушаков и Ещенко со своим неповторимым английским»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, кто ему помогал адаптироваться в московском клубе.

«Помню, как прилетел в Шереметьево. Это сейчас я уже неплохо понимаю русский язык, а тогда даже с английским все было очень грустно.

К тому же все вокруг казалось мне каким-то огромным, чувствовал себя странно. Меня сразу отвезли в Тарасовку, там впервые встретился с Массимо Каррерой.

В первые дни мне помогали освоиться Зе Луиш и другие легионеры, капитан Глушаков, а также Ещенко со своим неповторимым английским.

И только спустя некоторое время из отпуска прилетел Ханни, с которым я мог говорить по-французски. Сразу стало проще», – сказал Жиго.

  • 28-летний француз выступает за «Спартак» с 2018 года.
  • По окончании этого сезона он перейдет в «Марсель», трансфер был согласован еще в январе.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Спартака»

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