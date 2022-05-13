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  • Экс-агент Абрамов: «Это хрень, что «Зенит» – самый популярный клуб России. Самая любимая, самая великая команда страны – «Спартак»

Экс-агент Абрамов: «Это хрень, что «Зенит» – самый популярный клуб России. Самая любимая, самая великая команда страны – «Спартак»

13 мая 2022, 20:48
18

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов сравнил популярность «Зенита» и «Спартака». Сравнение оказалось в пользу москвичей.

«Лука Каттани сказал, что «Спартак» – самый великий клуб страны? Согласен с ним. Я все время об этом говорил. «Спартак» – самый популярный клуб страны. Глупо с ним мериться.

«Зенит» менее успешен в истории нашего футбола, чем «Спартак». За «Спартак» болеет больше людей. «Зениту» не стоит бить себя в грудь, что мы самые-самые и что Санкт-Петербург – центр Вселенной. Это хрень. Если «Зенит» может обыграть любую команду РПЛ, это не значит, что она самая популярная.

«Спартак» – самая любимая команды страны, как ребенок», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • «Спартак» – 9-я команда сезона РПЛ.
  • У москвичей больше трофеев, чем у любого другого клуба России.
  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 15 мая.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
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Ганнибал Лектор
1652464233
Вот лизнул, так лизнул пятачкам
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portero
1652465870
Время идёт все меняется, ещё лет пятнадцать поправит Зарема в Спартаке и уйдут болельщики старые, а новые вряд ли появятся в таком количестве....
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Spirit_78
1652469558
Главное, что Зенит - любимый клуб в Санкт-Петербурге. А спартачи пусть носятся со своими дешёвыми понтами, плевать. Раздутое величие и ни одного европейского трофея - вот и вся сущность красно-белой секты.
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шахта Заполярная
1652470426
Как же корежит газзенитовских при слове СПАРТАК. Ну понять конечно можно, СПАРТАК самый титулованный и популярный клуб с огромной историей и большим количеством болельщиков не только в России но и в мире. А что такое зенит? Клуб без истории с огромным админ ресурсом, шальными народными деньгами и купленными на них чемпионствами.
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Atyrau85
1652470436
Где бы не играл Спартак, его болельщиков было немало. Это и есть констатация факта, а не то что только у них дома в Питере на большом стадионе собираются
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BRO_football
1652471577
Великий и популярный - это разные вещи. В чём величие Спартака сейчас не совсем понятно. А его популярность держится на его величии в 90-ых. Все люди в России, которые хоть что-то знают о футболе, но ни разу не смотрели его по телевизору и не знают ни одного футболиста, скорее всего просто скажут "Спартак". Вот за счёт них Спартак и держит титул самого популярного клуба России. Зато Зенит сейчас великий, но не совсем популярный. Одних чемпионств в РПЛ мало, чтобы стать популярным. Важно иметь что-то ещё.
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Persona_non_Grata
1652472914
НИ УБАВИТЬ, НИ ПРИБАВИТЬ !!!
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NewLife
1652473198
Великие не нуждаются в восхвалении, будь то Спартак или любая другая команда. Сегодня Г.Орлов запустил на Бомбардире эту фигню. Чем больше славословят на ровном месте, тем больше оснований полагать, что в чем-то есть ущербность, иначе для чего эти крики. Каждый об этом имеет свое мнение.
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АлексМак
1652474359
Какой ещё "Сраптак"?)) Бред сивой кобылы
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Artemka444
1652475955
Что он там курит то???
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