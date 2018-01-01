Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

Экс-агент Абрамов: «Это хрень, что «Зенит» – самый популярный клуб России. Самая любимая, самая великая команда страны – «Спартак»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов сравнил популярность «Зенита» и «Спартака». Сравнение оказалось в пользу москвичей.

«Лука Каттани сказал, что «Спартак» – самый великий клуб страны? Согласен с ним. Я все время об этом говорил. «Спартак» – самый популярный клуб страны. Глупо с ним мериться.

«Зенит» менее успешен в истории нашего футбола, чем «Спартак». За «Спартак» болеет больше людей. «Зениту» не стоит бить себя в грудь, что мы самые-самые и что Санкт-Петербург – центр Вселенной. Это хрень. Если «Зенит» может обыграть любую команду РПЛ, это не значит, что она самая популярная.

«Спартак» – самая любимая команды страны, как ребенок», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • «Спартак» – 9-я команда сезона РПЛ.
  • У москвичей больше трофеев, чем у любого другого клуба России.
  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 15 мая.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
500 рублей – минимальная стоимость билетов на финал Кубка между «Спартаком» и «Динамо»
Комбаров: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в полную силу» 2
Орлов: «Спартак» – не конкурент для «Зенита» 21
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:48
Комментарии2
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11