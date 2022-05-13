Экс-агент Абрамов: «Это хрень, что «Зенит» – самый популярный клуб России. Самая любимая, самая великая команда страны – «Спартак»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов сравнил популярность «Зенита» и «Спартака». Сравнение оказалось в пользу москвичей.

«Лука Каттани сказал, что «Спартак» – самый великий клуб страны? Согласен с ним. Я все время об этом говорил. «Спартак» – самый популярный клуб страны. Глупо с ним мериться.

«Зенит» менее успешен в истории нашего футбола, чем «Спартак». За «Спартак» болеет больше людей. «Зениту» не стоит бить себя в грудь, что мы самые-самые и что Санкт-Петербург – центр Вселенной. Это хрень. Если «Зенит» может обыграть любую команду РПЛ, это не значит, что она самая популярная.

«Спартак» – самая любимая команды страны, как ребенок», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

«Спартак» – 9-я команда сезона РПЛ.

У москвичей больше трофеев, чем у любого другого клуба России.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 15 мая.

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