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Романцев: «Гегемония «Зенита» отрицательно сказывается на чемпионате России»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Зенит» несколько лет подряд берет чемпионство. Почему ни одна команда не может навязать ему достойной конкуренции?

– Гегемония «Зенита», скорее всего, отрицательно сказывается на нашем чемпионате. Но не вижу, что эта команда – безоговорочный лидер.

Другим командам нужно поверить в себя. Тому же «Динамо», ЦСКА. «Локомотив» развалили, убрав Семина.

«Спартак», если каждый матч будет играть с позиции силы, сможет бороться с «Зенитом».

  • «Зенит» стал чемпионом России 4 раза подряд.
  • Во всех сезонах команду тренировал Сергей Семак.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +597

    vla4839 8 минут назад

    A когда твой Спартак доминировал-это тоже плохо, или хорошо? Что-то об этом ни слова. Позиция похожа на политику США: жить по правилам ,придуманными нами, т.е. если нам выгодно-это хорошо, а если нет-то плохо. Бессовестный....

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    Рейтинг: +13849

    NewLife > vla4839 29 секунд назад

    На дуб, смотрю,
    Никто не лезет,
    А с дуба рухнувших - полно.

    0
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    Рейтинг: +2156

    Беспонтий 26 минут назад

    подловили деда на пиве

    0
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    Рейтинг: +13849

    NewLife 31 минуту назад

    Никакой гегемонии синита в природе не существует - есть гегемония и монополия Газпрома в РФС.

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    Рейтинг: +7433

    R_a_i_n 52 минуты назад

    Развалили не только Локомотив. Развалили все команды, кроме одной.

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