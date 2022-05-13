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  • Романцев: «Гегемония «Зенита» отрицательно сказывается на чемпионате России»

Романцев: «Гегемония «Зенита» отрицательно сказывается на чемпионате России»

13 мая 2022, 15:31
43

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Зенит» несколько лет подряд берет чемпионство. Почему ни одна команда не может навязать ему достойной конкуренции?

– Гегемония «Зенита», скорее всего, отрицательно сказывается на нашем чемпионате. Но не вижу, что эта команда – безоговорочный лидер.

Другим командам нужно поверить в себя. Тому же «Динамо», ЦСКА. «Локомотив» развалили, убрав Семина.

«Спартак», если каждый матч будет играть с позиции силы, сможет бороться с «Зенитом».

  • «Зенит» стал чемпионом России 4 раза подряд.
  • Во всех сезонах команду тренировал Сергей Семак.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Романцев Олег
Комментарии (43)
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R_a_i_n
1652445981
Развалили не только Локомотив. Развалили все команды, кроме одной.
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NewLife
1652447292
Никакой гегемонии синита в природе не существует - есть гегемония и монополия Газпрома в РФС.
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Беспонтий
1652447545
подловили деда на пиве
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vla4839
1652448617
A когда твой Спартак доминировал-это тоже плохо, или хорошо? Что-то об этом ни слова. Позиция похожа на политику США: жить по правилам ,придуманными нами, т.е. если нам выгодно-это хорошо, а если нет-то плохо. Бессовестный....
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Artemka444
1652450867
Мяч научитесь пинать!!!
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Enter2006
1652451127
Я бы сказал иначе, гегемония бункерного уже более 20лет отрицательно сказывается на всей России, не только в футболе! А Мюллер - его дружбан.
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Bozigit
1652455008
Зенит не виноват, что остальные буксуют
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a_who
1652455536
Назначать сразу "чемпионами" и проводить первенство без них.
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Lilipyt
1652457256
Просто все конкуренты Зенита играют в старый примитивный футбол. Краснодар пораздавал своих легионеров, которые разгоняли игру и теперь сам играет как команда из ФНЛ. Спартак такая же песня мяч вроде держится и три передачи покатать может. но завершить не могут. потому что сами медленные и не хватает скорости для передвижения без мяча. ЦСКА омолодился и сам бегает без мяча. Дай вперед там брак придет. Локомотив развалило само руководство изначально казалось после снятия Семина и выбрав Николича. Но этот шаг оказался верным. После чего команда стала способна бороться против грандов в ЛЧ, а не как при семине присутствовать на матче и бояться шаг сделать. Но после успехов решили убрать не угодного тренера для Рангника, который сам с радост
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житель СПб
1652462233
То есть опять Зенит виноват?! Как же это достало! По сути - нытье...
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