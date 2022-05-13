Романцев: «Гегемония «Зенита» отрицательно сказывается на чемпионате России»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

– «Зенит» несколько лет подряд берет чемпионство. Почему ни одна команда не может навязать ему достойной конкуренции?

– Гегемония «Зенита», скорее всего, отрицательно сказывается на нашем чемпионате. Но не вижу, что эта команда – безоговорочный лидер.

Другим командам нужно поверить в себя. Тому же «Динамо», ЦСКА. «Локомотив» развалили, убрав Семина.

«Спартак», если каждый матч будет играть с позиции силы, сможет бороться с «Зенитом».

«Зенит» стал чемпионом России 4 раза подряд.

Во всех сезонах команду тренировал Сергей Семак

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