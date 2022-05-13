Романцев: «Гегемония «Зенита» отрицательно сказывается на чемпионате России»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.
– «Зенит» несколько лет подряд берет чемпионство. Почему ни одна команда не может навязать ему достойной конкуренции?
– Гегемония «Зенита», скорее всего, отрицательно сказывается на нашем чемпионате. Но не вижу, что эта команда – безоговорочный лидер.
Другим командам нужно поверить в себя. Тому же «Динамо», ЦСКА. «Локомотив» развалили, убрав Семина.
«Спартак», если каждый матч будет играть с позиции силы, сможет бороться с «Зенитом».
- «Зенит» стал чемпионом России 4 раза подряд.
- Во всех сезонах команду тренировал Сергей Семак.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»