Сегодня «Ман Сити» откроет статую Агуэро в честь 10-летия его золотого гола на 93:20

«Манчестер Сити» показался статую нападающего Серхио Агуэро, которая установлена у стадиона «Этихад».
Статую откроют сегодня – в день десятилетия золотого гола Агуэро в ворота «КПР» (3:2) в последнем туре АПЛ сезона-2011/12, принесшего «Сити» первое чемпионство в новейшей истории клуба.
- Агуэро в декабре завершил карьеру в 33 года.
- Он играл за «Ман Сити» с 2011 по 2021-й год.
Фото: сайт «Ман Сити».
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Источник: сайт «Ман Сити»