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Сегодня «Ман Сити» откроет статую Агуэро в честь 10-летия его золотого гола на 93:20

«Манчестер Сити» показался статую нападающего Серхио Агуэро, которая установлена у стадиона «Этихад».

Статую откроют сегодня – в день десятилетия золотого гола Агуэро в ворота «КПР» (3:2) в последнем туре АПЛ сезона-2011/12, принесшего «Сити» первое чемпионство в новейшей истории клуба.

  • Агуэро в декабре завершил карьеру в 33 года.
  • Он играл за «Ман Сити» с 2011 по 2021-й год.

Фото: сайт «Ман Сити».

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Источник: сайт «Ман Сити»

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