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Семак: «Спартак» набрал приличный ход. В команде собраны хорошие игроки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака».

«В последнее время «Спартак» набрал приличный ход и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата – команда вышла в финал Кубка России. И дома при своих болельщиках москвичи наверняка хотят сыграть как можно лучше.

Мы также отдадим все силы в предстоящем матче. В каждой игре настраиваемся только на победу.

Сильные качества «Спартака»? Команда достаточно хорошо укомплектована, хорошие игроки собраны. Будет интересно сыграть», — сказал Семак.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16155

    paracetamol 1 час назад

    Хорошие - это когда с 3-х метров в ворота клуба ФНЛ попасть не могут?

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    Рейтинг: +26671

    Боцман59rus 2 часа назад

    _ конечно нужно восхвалять убогого соперника, что бы придать вес своим победам. Семаку подфартило с санкциями и отстранением Российского футбола от еврокубков. Избавленный от международного позора, видимо так и будет вечным чемпионом в РПЛ, только на это хватает его квалификации

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    Рейтинг: +13500

    Fusballer > Боцман59rus 1 час назад

    Да там и любая домохозяйка справится.

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