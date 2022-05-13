Семак: «Спартак» набрал приличный ход. В команде собраны хорошие игроки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака».

«В последнее время «Спартак» набрал приличный ход и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата – команда вышла в финал Кубка России. И дома при своих болельщиках москвичи наверняка хотят сыграть как можно лучше.

Мы также отдадим все силы в предстоящем матче. В каждой игре настраиваемся только на победу.

Сильные качества «Спартака»? Команда достаточно хорошо укомплектована, хорошие игроки собраны. Будет интересно сыграть», — сказал Семак.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.

Начало матча – в 16:30 мск.

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