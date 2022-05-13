Семак: «Спартак» набрал приличный ход. В команде собраны хорошие игроки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака».
«В последнее время «Спартак» набрал приличный ход и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата – команда вышла в финал Кубка России. И дома при своих болельщиках москвичи наверняка хотят сыграть как можно лучше.
Мы также отдадим все силы в предстоящем матче. В каждой игре настраиваемся только на победу.
Сильные качества «Спартака»? Команда достаточно хорошо укомплектована, хорошие игроки собраны. Будет интересно сыграть», — сказал Семак.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Чемпионат»