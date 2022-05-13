Канчельскис: «Забудьте лет на 30, что сборная будет где-то играть. Нас убили и уничтожили!»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

— Карпин подтвердил, что после окончания сезона сборная не будет проводить сбор и играть товарищеские матчи, правильное ли это решение?

— Конечно. А зачем? Какой смысл? Зачем ребят собирать просто так? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов.

Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла. Ну вот так получилось.

— Многие считают, что сборную нужно собирать всегда, чтоб ребята были в коллективе и в тонусе, вы так не считаете?

— Все будет, когда нас трогать не будут и мы сможем выступать на международных турнирах. А сейчас нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну! У нас полная бездна! Знаете такое слово?!»

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

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Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?