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  • Канчельскис: «Забудьте лет на 30, что сборная будет где-то играть. Нас убили и уничтожили!»

Канчельскис: «Забудьте лет на 30, что сборная будет где-то играть. Нас убили и уничтожили!»

13 мая 2022, 10:51
4

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

— Карпин подтвердил, что после окончания сезона сборная не будет проводить сбор и играть товарищеские матчи, правильное ли это решение?

— Конечно. А зачем? Какой смысл? Зачем ребят собирать просто так? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов.

Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла. Ну вот так получилось.

— Многие считают, что сборную нужно собирать всегда, чтоб ребята были в коллективе и в тонусе, вы так не считаете?

— Все будет, когда нас трогать не будут и мы сможем выступать на международных турнирах. А сейчас нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну! У нас полная бездна! Знаете такое слово?!»

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Беспонтий
1652431109
ключевая фраза нас убили стоп слово нехирпатамучто
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R_a_i_n
1652432136
Ну фик знает, фик знает... Сейчас все так быстро меняется, что через короткий промежуток времени может например спорт разделиться в мире на два лагеря. Допускаю, что будут параллельные чемпионаты там всякие и соревнования.
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Vitaga
1652439346
30 лет - слишком пессимистично. наш- который не пьет и не курит - столько не проживет. лет 8-10 еще думаю
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Play
1652441505
То что мертво, убить нельзя
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