«К такому платью да еще бы голову». Радимов ответил Салиховой стихами Маяковского

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Салихова заявила, что в матче со «Спартаком» против «Зенита» будет болеть вся страна.
«Сегодня сидел, по привычке «листал» соцсети и наткнулся на примелькавшуюся в последнее время авторшу, и тут же припомнилось стихотворение Владимира Маяковского:
«В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По «Арене Открытие»
гуляю грандом
Размяк характер —
все мне
нравится.
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце.
Крашеные губки
розой убиганятся».
А заканчивается стихотворение так. Мне кажется, то, что надо:
«Брошки — блещут...
на тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову», – сказал Радимов.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?