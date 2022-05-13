«К такому платью да еще бы голову». Радимов ответил Салиховой стихами Маяковского

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Салихова заявила, что в матче со «Спартаком» против «Зенита» будет болеть вся страна.

«Сегодня сидел, по привычке «листал» соцсети и наткнулся на примелькавшуюся в последнее время авторшу, и тут же припомнилось стихотворение Владимира Маяковского:

«В смокинг вштопорен,

побрит что надо.

По «Арене Открытие»

гуляю грандом

Размяк характер —

все мне

нравится.

Талии —

кубки.

Ногти —

в глянце.

Крашеные губки

розой убиганятся».

А заканчивается стихотворение так. Мне кажется, то, что надо:

«Брошки — блещут...

на тебе! —

с платья

с полуголого.

Эх,

к такому платью бы

да еще бы...

голову», – сказал Радимов.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.

В первом круге «Зенит» победил со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?