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«К такому платью да еще бы голову». Радимов ответил Салиховой стихами Маяковского

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Салихова заявила, что в матче со «Спартаком» против «Зенита» будет болеть вся страна.

«Сегодня сидел, по привычке «листал» соцсети и наткнулся на примелькавшуюся в последнее время авторшу, и тут же припомнилось стихотворение Владимира Маяковского:

«В смокинг вштопорен,

побрит что надо.

По «Арене Открытие»

гуляю грандом

Размяк характер —

все мне

нравится.

Талии —

кубки.

Ногти —

в глянце.

Крашеные губки

розой убиганятся».

А заканчивается стихотворение так. Мне кажется, то, что надо:

«Брошки — блещут...

на тебе! —

с платья

с полуголого.

Эх,

к такому платью бы

да еще бы...

голову», – сказал Радимов.

  • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.
  • В первом круге «Зенит» победил со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 08:58
Комментарии25
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    Рейтинг: +13840

    NewLife 28 секунд назад

    Типичный бомжевысер - никогла по существу вопроса (для этого нужен ум, которого у Буланова нет) и с переходом на личности.

    0
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    Рейтинг: +599

    Suvorov51 21 минуту назад

    Вот думаю чем тут завоняло. а это БУЛАНОВ- РАДИМОВ из помойки голос подал. сколько помню его постоянно вонью прет.ну а как еще бомжатник

    1
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    Рейтинг: +1025

    Узб@гоеный 25 минут назад

    Не надо обращать внимание на эту безмозглую хрячиху. Много чести метать бисер перед ******. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +22537

    JTherry 56 минут назад

    береги свою жопу, Буланов, сегодня получишь от Салиховой с лихвой, скорее всего в стихах от Ивана Баркова...)))

    1
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    Рейтинг: +2708

    FRZZ 1 час назад

    Как то не по мужски, зачем тебе голова чужой женщины?

    2
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    Рейтинг: +14981

    ilichkadr > FRZZ 47 минут назад

    Был бы язык сам по себе, тогда да, голова не нужна.

    0
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    Рейтинг: +63877

    portero 1 час назад

    Владик сам как баба, любит с ними поцапаться

    2
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    Рейтинг: +11413

    Вомбат 1 час назад

    Стихи хорошие, но по сути он неправ. У хозяйки Спартака голова есть. Чем она делает оскорбления команд соперников -- пятой точкой что ли?

    1
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    Рейтинг: +14981

    ilichkadr > Вомбат 37 минут назад

    У хозяйки Спартака хорошо подвешен язык. Самое интересное, что язык у женщины далеко не всегда дружит с её головой.
    Говоря простыми словами, мужское мышление - цифровое, женское - аналоговое.
    P.S. Цифровое телевидение оно или есть или его нет. Третьего не дано. Аналоговое, вспомни советские времена, бывало разным, с помехами и без. Приходилось бегать по комнате с антенной или ещё как-то изгаляться.

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    Рейтинг: +6471

    Semenycch 1 час назад

    Стоит ли свои поэтические таланты тратить на эту родственницу Шарикова? Она все равно не поймет!

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    Рейтинг: +13603

    Skull_Boy 1 час назад

    На счет мозгов про себя бы не забыл, кадр тупизма еще тот и видно дрочит на нее раз сидит постоянно на ее странице

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    Рейтинг: +439

    чаппай 1 час назад

    Радимов и Маяковский?))) Анекдот тот ещё)))

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