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  • «К такому платью да еще бы голову». Радимов ответил Салиховой стихами Маяковского

«К такому платью да еще бы голову». Радимов ответил Салиховой стихами Маяковского

13 мая 2022, 08:58
29

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Салихова заявила, что в матче со «Спартаком» против «Зенита» будет болеть вся страна.

«Сегодня сидел, по привычке «листал» соцсети и наткнулся на примелькавшуюся в последнее время авторшу, и тут же припомнилось стихотворение Владимира Маяковского:

«В смокинг вштопорен,

побрит что надо.

По «Арене Открытие»

гуляю грандом

Размяк характер —

все мне

нравится.

Талии —

кубки.

Ногти —

в глянце.

Крашеные губки

розой убиганятся».

А заканчивается стихотворение так. Мне кажется, то, что надо:

«Брошки — блещут...

на тебе! —

с платья

с полуголого.

Эх,

к такому платью бы

да еще бы...

голову», – сказал Радимов.

  • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.
  • В первом круге «Зенит» победил со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Радимов Владислав Салихова Зарема
Комментарии (29)
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ilichkadr
1652422255
Ну, Влад ты хватил про голову. На кой нужна голова, если муж миллиардер? Это как в армии, на кой генералу нужны мозги, если есть в подчинении полковники и еже с ними.
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Enter2006
1652422801
Ахах, хорошо её потроллил ))
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Беспонтий
1652422811
лихо вряд ли сам наваял но лихо
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Давид59
1652423933
Класс! Только так, прямо в цель, не переходя на трамвайный базар!
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serhio80
1652424177
Буланов как обычно с утра уже вштопорен)))
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Skull_Boy
1652424572
На счет мозгов про себя бы не забыл, кадр тупизма еще тот и видно дрочит на нее раз сидит постоянно на ее странице
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portero
1652425249
Владик сам как баба, любит с ними поцапаться
Ответить
JTherry
1652427218
береги свою жопу, Буланов, сегодня получишь от Салиховой с лихвой, скорее всего в стихах от Ивана Баркова...)))
Ответить
NewLife
1652430562
Типичный бомжевысер - никогла по существу вопроса (для этого нужен ум, которого у Буланова нет) и с переходом на личности.
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Plyash
1652436535
Ради справедливости надо добавить,что к голове Радибуланова тоже не помешало бы добавить мозги.
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