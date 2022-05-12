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Андрей Мостовой: «Моя мечта – сыграть в АПЛ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что мечтает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

«Каждый год себе говорю, что хочу выйти на новый уровень. И в следующем мне хочется совершить личный прорыв, я многое на него ставлю.

Футбольная мечта-мечта у меня с детства – так как я люблю английский чемпионат, то хотел бы там сыграть.

АПЛ – лига номер один. А в плане жизненном хочу много путешествовать, узнавать мир и чтобы все были счастливы», – сказал Мостовой.

  • В этом сезоне хавбек «Зенита» забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 36 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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12.05.2022 22:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +2551

    Ziklop 24 минуты назад

    не судьба играть в АПЛ.

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