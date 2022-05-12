Андрей Мостовой: «Моя мечта – сыграть в АПЛ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что мечтает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

«Каждый год себе говорю, что хочу выйти на новый уровень. И в следующем мне хочется совершить личный прорыв, я многое на него ставлю.

Футбольная мечта-мечта у меня с детства – так как я люблю английский чемпионат, то хотел бы там сыграть.

АПЛ – лига номер один. А в плане жизненном хочу много путешествовать, узнавать мир и чтобы все были счастливы», – сказал Мостовой.

В этом сезоне хавбек «Зенита» забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 36 матчах.

Его контракт с клубом действует до 2024 года.

Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.

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