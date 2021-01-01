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Сборная России не будет проводить матчи и сбор летом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что команда не планирует собираться во время летнего межсезонья.

– Валерий Георгиевич, в конце марта, когда проходил последний сбор национальной команды, вы говорили, что решение по следующему сбору будет принято после консультаций с руководством РФС. Есть ли сейчас понимание, соберется ли сборная России в конце мая?

– Да, действительно, мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном.

Два последних года игроки были лишены такой возможности – из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

Что касается того, когда в следующий раз соберется команда, то пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события.

  • Российскую сборную отстранили от участия в Лиге наций.
  • Команда проводила тренировочный сбор с 21 по 27 марта в Москве.
  • Сообщалось, что в июне может состояться товарищеский матч между сборными России и Ирана.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:58
Комментарии5
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    Рейтинг: +26

    Salt-N-Pepa 3 минуты назад

    Сборная-изгой. С кем им теперь играть? С Абхазией?)

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +7402

    R_a_i_n 1 час назад

    А зряяяяяяя. Товарняк хотя бы с китайцами можно было бы глянуть.

    1
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    Рейтинг: +554

    Demgel 1 час назад

    Идиотское решение.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +63801

    portero 1 час назад

    Междусобойчик могли замутить...

    0
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    Рейтинг: +2919

    Enter2006 1 час назад

    Как неожиданно.. ))

    2
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