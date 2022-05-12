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Сборная России не будет проводить матчи и сбор летом

12 мая 2022, 19:58
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что команда не планирует собираться во время летнего межсезонья.

– Валерий Георгиевич, в конце марта, когда проходил последний сбор национальной команды, вы говорили, что решение по следующему сбору будет принято после консультаций с руководством РФС. Есть ли сейчас понимание, соберется ли сборная России в конце мая?

– Да, действительно, мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном.

Два последних года игроки были лишены такой возможности – из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

Что касается того, когда в следующий раз соберется команда, то пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события.

  • Российскую сборную отстранили от участия в Лиге наций.
  • Команда проводила тренировочный сбор с 21 по 27 марта в Москве.
  • Сообщалось, что в июне может состояться товарищеский матч между сборными России и Ирана.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (8)
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Enter2006
1652375283
Как неожиданно.. ))
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portero
1652375384
Междусобойчик могли замутить...
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Demgel
1652376785
Идиотское решение.
Ответить
R_a_i_n
1652377040
А зряяяяяяя. Товарняк хотя бы с китайцами можно было бы глянуть.
Ответить
Salt-N-Pepa
1652380853
Сборная-изгой. С кем им теперь играть? С Абхазией?)
Ответить
Persona_non_Grata
1652383174
Вполне логичное решение .
Ответить
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