Сборная России не будет проводить матчи и сбор летом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что команда не планирует собираться во время летнего межсезонья.

– Валерий Георгиевич, в конце марта, когда проходил последний сбор национальной команды, вы говорили, что решение по следующему сбору будет принято после консультаций с руководством РФС. Есть ли сейчас понимание, соберется ли сборная России в конце мая?

– Да, действительно, мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном.

Два последних года игроки были лишены такой возможности – из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

Что касается того, когда в следующий раз соберется команда, то пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события.

Российскую сборную отстранили от участия в Лиге наций.

Команда проводила тренировочный сбор с 21 по 27 марта в Москве.

Сообщалось, что в июне может состояться товарищеский матч между сборными России и Ирана.

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