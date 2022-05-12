Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Андрей Мостовой: «Отмечали чемпионство в ресторанчике: попели, потанцевали под живую музыку»

Андрей Мостовой: «Отмечали чемпионство в ресторанчике: попели, потанцевали под живую музыку»

12 мая 2022, 17:51
2

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как клуб из Петербурга отмечал чемпионство.

«В день нашего матча с «Локомотивом» играло «Динамо», и, скажу честно, не думал, что они могут дать осечку. В это никто сильно не верил, так что их матч мы спокойно смотрели на базе, каждый у себя в номере.

И вот когда «Урал» в том матче победил, я почувствовал, что мы можем устроить праздник уже сегодня. На предматчевом обеде было заметно, насколько ребята мотивированы.

Собственно, это мы и показали на поле – мы доминировали по ходу всей игры. После чемпионской раздевалки мы продолжили отмечать в ресторанчике на стадионе: попели, потанцевали под живую музыку. Потом спокойно отдыхал.

Собирались компаниями друзей – ко мне как раз близкие ребята приехали. Плюс с нами были Далер, Сутормин, Барриос, Саша Ерохин. У нас огромная компания», — сказал Мостовой.

  • «Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.
  • Клуб из Петербурга в 4-й раз подряд стал чемпионом России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам 9
«Локомотив» хочет арендовать Мостового, «Зенит» может взять на себя почти половину его зарплаты 10
Тренер «Зенита» сделал заявление о положении Мостового в команде 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1652368598
А кто с зюбой танцевал ?
Ответить
Главные новости
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
10
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
4
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
35
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Все новости
Все новости
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
10
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
4
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+