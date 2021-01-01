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Андрей Мостовой: «Отмечали чемпионство в ресторанчике: попели, потанцевали под живую музыку»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как клуб из Петербурга отмечал чемпионство.

«В день нашего матча с «Локомотивом» играло «Динамо», и, скажу честно, не думал, что они могут дать осечку. В это никто сильно не верил, так что их матч мы спокойно смотрели на базе, каждый у себя в номере.

И вот когда «Урал» в том матче победил, я почувствовал, что мы можем устроить праздник уже сегодня. На предматчевом обеде было заметно, насколько ребята мотивированы.

Собственно, это мы и показали на поле – мы доминировали по ходу всей игры. После чемпионской раздевалки мы продолжили отмечать в ресторанчике на стадионе: попели, потанцевали под живую музыку. Потом спокойно отдыхал.

Собирались компаниями друзей – ко мне как раз близкие ребята приехали. Плюс с нами были Далер, Сутормин, Барриос, Саша Ерохин. У нас огромная компания», — сказал Мостовой.

  • «Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.
  • Клуб из Петербурга в 4-й раз подряд стал чемпионом России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +13835

    NewLife 25 минут назад

    А кто с зюбой танцевал ?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +121

    Номэд 25 минут назад

    Дзюпы не было что-ли? Кто любимую синитовскую клубную песенку Голубую луну спел то?

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