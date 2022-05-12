Семин – о «Зените»: «Богатых всегда не любят. Не видел, чтобы судья явно ошибался в их пользу»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о «Зените».

– «Зенит» превращается в русскую «Баварию» или его скоро свергнут с уже четырехлетнего пьедестала?

– Богатых всегда не любят. Но как бы болельщики других клубов ни относились к «Зениту», он идет в правильном направлении. Во-первых, на него сегодня в России ходит больше людей, чем на любой другой клуб.

Можно ли это назвать показателем того, что они идут верным путем? Считаю, да. И это важнее бюджета или денег, которые они тратят на трансферы. Болельщика, особенно на длинной дистанции, не обманешь.

Во-вторых, «Зенит» выигрывает достойно и с большим преимуществом. В-третьих, ни разу не видел, чтобы судью в этом сезоне дисквалифицировали за результативные ошибки против соперников клуба из Санкт-Петербурга. Или чтобы судья явно ошибался в его пользу.

В-четвертых, всех, кто вверху, «Зенит» обыграл, кроме «Сочи». В-пятых, это единственная команда, конкурентоспособная на международной арене. Думаю, если бы она обыграла «Бетис», к чему была близка, а потом не случилось известных событий, то «Зенит» в своем нынешнем состоянии мог претендовать и на победу в Лиге Европы.

– Даже так?

– В выездном матче с «Бетисом», на котором я был, он играл даже не на равных, а с преимуществом и произвел на меня большое впечатление.

«Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.

Клуб из Петербурга в 4-й раз подряд стал чемпионом России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?