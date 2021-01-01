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Семин – о «Зените»: «Богатых всегда не любят. Не видел, чтобы судья явно ошибался в их пользу»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о «Зените».

– «Зенит» превращается в русскую «Баварию» или его скоро свергнут с уже четырехлетнего пьедестала?

– Богатых всегда не любят. Но как бы болельщики других клубов ни относились к «Зениту», он идет в правильном направлении. Во-первых, на него сегодня в России ходит больше людей, чем на любой другой клуб.

Можно ли это назвать показателем того, что они идут верным путем? Считаю, да. И это важнее бюджета или денег, которые они тратят на трансферы. Болельщика, особенно на длинной дистанции, не обманешь.

Во-вторых, «Зенит» выигрывает достойно и с большим преимуществом. В-третьих, ни разу не видел, чтобы судью в этом сезоне дисквалифицировали за результативные ошибки против соперников клуба из Санкт-Петербурга. Или чтобы судья явно ошибался в его пользу.

В-четвертых, всех, кто вверху, «Зенит» обыграл, кроме «Сочи». В-пятых, это единственная команда, конкурентоспособная на международной арене. Думаю, если бы она обыграла «Бетис», к чему была близка, а потом не случилось известных событий, то «Зенит» в своем нынешнем состоянии мог претендовать и на победу в Лиге Европы.

– Даже так?

– В выездном матче с «Бетисом», на котором я был, он играл даже не на равных, а с преимуществом и произвел на меня большое впечатление.

  • «Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.
  • Клуб из Петербурга в 4-й раз подряд стал чемпионом России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:39
Комментарии13
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    Рейтинг: +13835

    NewLife 17 минут назад

    У Палыча старческий маразм, а его подхалимский высер насчет судей рассчитан на бомже придурков, которые не понимают, что синиту не важно, как его судят, а важно, как отбирают очки у конкурентов, раз за разом допуская результативные ошибки.

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    Рейтинг: +5332

    Павелий 35 минут назад

    Живу 20 лет в Питере. Достоверно знаю, что на Зенит раздают очень много билетов, так как полноценно заполнить стадион даже сложив весь вираж, всех нормальных болел, всех глоров и всех посетителей лож никак не получится.

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    Рейтинг: +768

    jet andy > Павелий 6 минут назад

    Лжешь. Бывает иногда раздают, но далеко не на каждый матч.

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    Рейтинг: +685

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Зенит лучший и это факт. Зенит чемпион.

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    Рейтинг: +2903

    Enter2006 1 час назад

    Что это? Запой? Как можно такое сказать? Палыч - ты уважаемый человек и уже не молод, прекращай плз.!

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    Рейтинг: +900

    jek718875 1 час назад

    Чтоб такое сказать, нужно неделю не просыхать

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    Рейтинг: +15647

    Cleaner 2 часа назад

    Зенит - богатый клуб??? Да Зенит - это клуб нищеброд. Живет подачками из ГОСБЮДЖЕТА. У него даже стадиона своего нет! Как нищему ГОСУДАРСТВО на 50 лет Арену за 1(ОДИН!) рубль в аренду Зениту сдало...(((

    3
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    Рейтинг: +24590

    vladimir-7 2 часа назад

    Палыч, прекращай. пить бормотуху типа Солнцедар

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    Рейтинг: +14952

    ilichkadr 2 часа назад

    Не, Палыч ты просто не знаешь нынешний Спартак. Против него после Романцева теневое правительство организовало мировой заговор, ощетинились все и вся, ****** который год желудей не докладывают, а ты ни разу не видел.........

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    Рейтинг: +14952

    ilichkadr > ilichkadr 2 часа назад

    Опять ******хряков банят.

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    Рейтинг: +14422

    Barmaleushka > ilichkadr 2 часа назад

    На вершине "кукурузы" находится мощный генератор , с помощью него производят облучение базы в Тарасовке и О.арены , невидимыми лучами .
    А ещё подземные карлики , рептилоиды , жители Атлантиды , Кокорин со стулом , Дзюба с ... , снежный человек ... Все супротив них . А они мужественно держат удар , несмотря ни на что .

    2
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    Рейтинг: +6759

    nik55 2 часа назад

    бомжи налили?

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    Рейтинг: +4221

    mopecekca 2 часа назад

    отнимите у семина стакан

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