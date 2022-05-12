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  • Семин – о «Зените»: «Богатых всегда не любят. Не видел, чтобы судья явно ошибался в их пользу»

Семин – о «Зените»: «Богатых всегда не любят. Не видел, чтобы судья явно ошибался в их пользу»

12 мая 2022, 15:39
13

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о «Зените».

– «Зенит» превращается в русскую «Баварию» или его скоро свергнут с уже четырехлетнего пьедестала?

– Богатых всегда не любят. Но как бы болельщики других клубов ни относились к «Зениту», он идет в правильном направлении. Во-первых, на него сегодня в России ходит больше людей, чем на любой другой клуб.

Можно ли это назвать показателем того, что они идут верным путем? Считаю, да. И это важнее бюджета или денег, которые они тратят на трансферы. Болельщика, особенно на длинной дистанции, не обманешь.

Во-вторых, «Зенит» выигрывает достойно и с большим преимуществом. В-третьих, ни разу не видел, чтобы судью в этом сезоне дисквалифицировали за результативные ошибки против соперников клуба из Санкт-Петербурга. Или чтобы судья явно ошибался в его пользу.

В-четвертых, всех, кто вверху, «Зенит» обыграл, кроме «Сочи». В-пятых, это единственная команда, конкурентоспособная на международной арене. Думаю, если бы она обыграла «Бетис», к чему была близка, а потом не случилось известных событий, то «Зенит» в своем нынешнем состоянии мог претендовать и на победу в Лиге Европы.

– Даже так?

– В выездном матче с «Бетисом», на котором я был, он играл даже не на равных, а с преимуществом и произвел на меня большое впечатление.

  • «Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.
  • Клуб из Петербурга в 4-й раз подряд стал чемпионом России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий
Комментарии (13)
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nik55
1652359617
бомжи налили?
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ilichkadr
1652360326
Не, Палыч ты просто не знаешь нынешний Спартак. Против него после Романцева теневое правительство организовало мировой заговор, ощетинились все и вся, ****** который год желудей не докладывают, а ты ни разу не видел.........
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vladimir-7
1652360511
Палыч, прекращай. пить бормотуху типа Солнцедар
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jek718875
1652363909
Чтоб такое сказать, нужно неделю не просыхать
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Enter2006
1652366019
Что это? Запой? Как можно такое сказать? Палыч - ты уважаемый человек и уже не молод, прекращай плз.!
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Павелий
1652367891
Живу 20 лет в Питере. Достоверно знаю, что на Зенит раздают очень много билетов, так как полноценно заполнить стадион даже сложив весь вираж, всех нормальных болел, всех глоров и всех посетителей лож никак не получится.
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NewLife
1652368940
У Палыча старческий маразм, а его подхалимский высер насчет судей рассчитан на бомже придурков, которые не понимают, что синиту не важно, как его судят, а важно, как отбирают очки у конкурентов, раз за разом допуская результативные ошибки.
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Азбука
1652372111
Как известно, в отличии от всякой нефти, банков и железных дорог, газ у нас народный, а Газпром нагло спонсирует не народные московские клубы, а антинародный питерский. В довершения этого безобразия спонсорские деньги вкладываются в хороших футболистов, а не транжирятся неизвестно куда, как в известных народных. Доколе будет продолжаться это издевательство над народом! "Отобрать и поделить!"
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Krics
1652381786
Вот нежданка, лизнул , так лизнул на старости лет, был уважаемый, сейчас....
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