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Каттани: «Есть два легионера, уже готовых к трансферу в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, что легионеры готовы и дальше приезжать играть в Россию.

«Смотрим в том числе и на европейский рынок. Уже есть два легионера, готовые к подписи. Они ждут моего звонка. Я им позвоню, и они сразу подпишут контракт», – сказал Каттани.

  • Каттани назначен в «Спартак» зимой.
  • Команда идет в РПЛ 9-й.
  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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