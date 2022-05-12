Каттани: «Есть два легионера, уже готовых к трансферу в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, что легионеры готовы и дальше приезжать играть в Россию.

«Смотрим в том числе и на европейский рынок. Уже есть два легионера, готовые к подписи. Они ждут моего звонка. Я им позвоню, и они сразу подпишут контракт», – сказал Каттани.

Каттани назначен в «Спартак» зимой.

Команда идет в РПЛ 9-й.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

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