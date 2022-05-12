АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» и оторвался от «Ливерпуля» на три очка, у Де Брюйне покер

«Манчестер Сити» в матче 33-го тура чемпионата Англии разгромил «Вулверхэмптон». Четыре гола забил полузащитник Кевин Де Брюйне.
Манчестерцы лидируют в таблице с трехочковым преимуществом и могут оформить второе чемпионство подряд. «Вулверхэмптон» занимает восьмую строчку.
У «Вулверхэмптона» пять матчей без побед подряд.
Англия. АПЛ. 33-й тур
Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:5 (1:3)
Голы: 0:1 – Де Брюйне, 7; 1:1 – Дендокер, 11; 1:2 – Де Брюйне, 16; 1:3 – Де Брюйне, 24; 1:4 – Де Брюйне, 60; 1:5 – Стерлинг, 84.
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Источник: Бомбардир.ру