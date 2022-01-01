Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?

АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» и оторвался от «Ливерпуля» на три очка, у Де Брюйне покер

«Манчестер Сити» в матче 33-го тура чемпионата Англии разгромил «Вулверхэмптон». Четыре гола забил полузащитник Кевин Де Брюйне.

Манчестерцы лидируют в таблице с трехочковым преимуществом и могут оформить второе чемпионство подряд. «Вулверхэмптон» занимает восьмую строчку.

У «Вулверхэмптона» пять матчей без побед подряд.

Англия. АПЛ. 33-й тур

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Де Брюйне, 7; 1:1 – Дендокер, 11; 1:2 – Де Брюйне, 16; 1:3 – Де Брюйне, 24; 1:4 – Де Брюйне, 60; 1:5 – Стерлинг, 84.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Гвардиола: «Ман Сити» тратит больше всех? А «Ливерпуль» в 80-е и «МЮ» Фергюсона?» 3
Агент Жезуса: «Мы провели переговоры с «Арсеналом». Габриэлем интересуются еще шесть клубов»
Клопп: «Холанд – очень хороший трансфер для «Ман Сити», к сожалению. Он настоящий зверь» 3
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:07
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11