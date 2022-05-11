Лещук: «Если «Динамо» закончит сезон с трофеем, это будет в том числе заслуга Воронина»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал уход из команды тренера Андрея Воронина. Это произошло по ходу сезона.

«Мы начинали сезон все вместе. Если «Динамо» возьмет в сезоне трофей, то это будет и заслуга Воронина тоже», – сказал Лещук.

Воронин работал в штабе «Динамо» с 2020 года.

Ранее он играл за команду.

«Динамо» в финале Кубка России сыграет со «Спартаком».

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