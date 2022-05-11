Лещук: «До матча с «Аланией» игрокам «Динамо» не хватало сил и эмоций, чтобы полностью отдаваться футболу»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал последние результаты команды в чемпионате России. Он связал их с внешней ситуацией.
«Иностранцы и россияне внимательно следят за событиями вокруг. Это влияло на нашу подготовку, на игру.
До матча с «Аланией» не хватало сил и эмоций отдаваться полностью футболу», – сказал Лещук.
- У «Динамо» 3 подряд поражения в РПЛ.
- Команда идет в таблице 2-й.
- Ближайший соперник – «Локомотив».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»