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Лещук: «До матча с «Аланией» игрокам «Динамо» не хватало сил и эмоций, чтобы полностью отдаваться футболу»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал последние результаты команды в чемпионате России. Он связал их с внешней ситуацией.

«Иностранцы и россияне внимательно следят за событиями вокруг. Это влияло на нашу подготовку, на игру.

До матча с «Аланией» не хватало сил и эмоций отдаваться полностью футболу», – сказал Лещук.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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