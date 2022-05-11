Зеленов: «Уважаем решение фанатов «Спартака» бойкотировать игры в знак протеста против Fan ID»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб уважает позицию фанатов, бойкотирующих матчи из-за принятия закона о Fan ID.

— Вы в шаге от финала. Есть возможность поддержки активных болельщиков?

— Диалог с фанатами у нас постоянный. Мы уважаем их решение бойкотировать игры в знак протеста против Fan ID. Можем констатировать, что команда остается без поддержки в важных матчах, но мы с уважением относимся к фанатам.

Считаю, что мяч на их стороне, они должны решить приостановить бойкот или отменить его. Но мы ни к чему не призываем, они сами ответственны за то, что делают.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?