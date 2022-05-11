Чеферин: «Футбол проиграл от санкций в отношении России. УЕФА пытался внести свой вклад в обеспечение мира»

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о санкциях против российского футбола.

«Когда УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, главной была безопасность. В такой ситуации футбол является победителем. Когда УЕФА отказался от своих традиций и покинул свою зону комфорта, отказавшись от принципов нейтралитета спорта, футбол не выиграл от этого.

Когда УЕФА применяет санкции, он пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте. Это опасный прецедент, но в данном случае причина важнее всего остального.

Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда игроки, тренеры и болельщики не могут ничего поделать со своей страстью и с их мечтами, это разбивает мне сердце», – сказал Чеферин.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

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Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?