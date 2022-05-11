Только один немец забил в ЛЧ больше голов до 21-летия, чем купленный «Боруссией» Д Адейеми

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми забил четыре гола в Лиге чемпионов. Ему нет 21 года.

Только один немец забивал в главном еврокубке до 21-летия больше голов – Ларс Рикен (шесть мячей).

Накануне о трансфере Адейеми объявила дортмундская «Боруссия».

Адейеми в этом сезоне забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 42 матчах.

Рыночная стоимость немца – 35 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?