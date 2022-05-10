Шварц: «Высказал Гогниеву свои комплименты. Был удивлен, как смело играла «Алания»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц похвалил главного тренера «Алании» Спартака Гогниева после разгромной победы в полуфинале Кубка России.

«Хотел бы, чтобы таких команд, как «Алания», было больше в РПЛ? Сразу после игры высказал Гогниеву свои комплименты. Был удивлeн, как смело и агрессивно играла «Алания». Даже при счeте 0:2 команда пыталась искать моменты.

Не удивлeн, что их команде удалось пробиться в полуфинал, у них есть хорошая структура», — передаeт слова Шварц.

Команда Шварца сыграет в финале Кубка с победителем пары «Спартак» – «Енисей».

«Алания» идет на 6-м месте в ФНЛ.

Владикавказцы – самая результативная команда первого дивизиона (72 гола в 36 матчах).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?