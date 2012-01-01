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Шварц: «Высказал Гогниеву свои комплименты. Был удивлен, как смело играла «Алания»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц похвалил главного тренера «Алании» Спартака Гогниева после разгромной победы в полуфинале Кубка России.

«Хотел бы, чтобы таких команд, как «Алания», было больше в РПЛ? Сразу после игры высказал Гогниеву свои комплименты. Был удивлeн, как смело и агрессивно играла «Алания». Даже при счeте 0:2 команда пыталась искать моменты.

Не удивлeн, что их команде удалось пробиться в полуфинал, у них есть хорошая структура», — передаeт слова Шварц.

  • Команда Шварца сыграет в финале Кубка с победителем пары «Спартак»«Енисей».
  • «Алания» идет на 6-м месте в ФНЛ.
  • Владикавказцы – самая результативная команда первого дивизиона (72 гола в 36 матчах).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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