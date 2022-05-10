Кузьмин может перейти в «Рубин», если в команде останется Слуцкий

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин может перейти в «Рубин».
По информации журналиста Сергея Ильева, казанский клуб – один из основных претендентов на 25-летнего футболиста. «Рубин» может подписать его летом, если Леонид Слуцкий останется на посту главного тренера клуба.
- Сообщалось, что игроком интересуются несколько клубов РПЛ.
- Кузьмин отдал 4 ассиста в 29 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Балтикой» истекает 30 июня.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева