Кузьмин может перейти в «Рубин», если в команде останется Слуцкий

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин может перейти в «Рубин».

По информации журналиста Сергея Ильева, казанский клуб – один из основных претендентов на 25-летнего футболиста. «Рубин» может подписать его летом, если Леонид Слуцкий останется на посту главного тренера клуба.

Сообщалось, что игроком интересуются несколько клубов РПЛ.

Кузьмин отдал 4 ассиста в 29 матчах этого сезона.

Его контракт с «Балтикой» истекает 30 июня.

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