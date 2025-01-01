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Мостовой: «Не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли в Кубке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о полуфинальных матчах Кубка России.

«Динамо» — фаворит. Играть будут в Москве. Думаю, мы увидим «Динамо» более внятным. В последнее время что «Динамо», что ЦСКА превратились в посредственные команды. Домашний полуфинал, поэтому должны бросить все свои силы.

Ясно, что «Алания» будет пытаться: для них это матч всей жизни. Но «Динамо» по всем качествам должно превзойти.

У «Спартака» всe то же самое. Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома», — сказал Мостовой.

  • «Динамо» примет «Аланию» сегодня, 10 мая.
  • Завтра «Спартак» встретится с «Енисеем».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9773

    "supermax" 23 минуты назад

    у динамо соперник как кажется по-серьезнее....а спартак сам по себе может че угодно отчебучить

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