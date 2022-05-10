Мостовой: «Не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли в Кубке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о полуфинальных матчах Кубка России.

«Динамо» — фаворит. Играть будут в Москве. Думаю, мы увидим «Динамо» более внятным. В последнее время что «Динамо», что ЦСКА превратились в посредственные команды. Домашний полуфинал, поэтому должны бросить все свои силы.

Ясно, что «Алания» будет пытаться: для них это матч всей жизни. Но «Динамо» по всем качествам должно превзойти.

У «Спартака» всe то же самое. Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома», — сказал Мостовой.

«Динамо» примет «Аланию» сегодня, 10 мая.

Завтра «Спартак» встретится с «Енисеем».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?