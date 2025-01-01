Мостовой: «Не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли в Кубке»

у динамо соперник как кажется по-серьезнее....а спартак сам по себе может че угодно отчебучить
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о полуфинальных матчах Кубка России.
«Динамо» — фаворит. Играть будут в Москве. Думаю, мы увидим «Динамо» более внятным. В последнее время что «Динамо», что ЦСКА превратились в посредственные команды. Домашний полуфинал, поэтому должны бросить все свои силы.
Ясно, что «Алания» будет пытаться: для них это матч всей жизни. Но «Динамо» по всем качествам должно превзойти.
У «Спартака» всe то же самое. Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома», — сказал Мостовой.
- «Динамо» примет «Аланию» сегодня, 10 мая.
- Завтра «Спартак» встретится с «Енисеем».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?