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«Хочу услышать объяснения»: Моуринью недоволен судейством в матче «Фиорентина» – «Рома»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал работу арбитров в матче 36-го тура Серии А против «Фиорентины».

«После игры с «Лестером» нам определенно не хватало физики и мыслей. Тем более, у соперника была целая неделя на подготовку.

Но я хочу услышать объяснения от мистера Банти (отвечал за VAR – примечание «Бомбардира») по поводу пенальти. Я уже видел запись – это касание, а не фол. Судья был рядом и не назначил 11-метровый, но на VAR вмешался мистер Банти.

«Фиорентина» была сильнее и без учета пенальти. Они играли в другом темпе и с концентрацией, поэтому заслужили победу. Но во время матча было много эпизодов, которым я не могу найти объяснения», – сказал Моуринью.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Football Italia

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