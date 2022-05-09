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Тренер сборной Украины Петраков – про автоматический выход на ЧМ-2022: «Мои игроки этого не хотят»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отверг идею отправить команду на чемпионат мира без стыковых матчей.

«Было бы грустно получить право выступить на ЧМ в качестве подарка. Игроки этого не хотят. Знаю, что пробиться в финальную стадию турнира будет очень сложно, но я верю в команду. Мы должны это заслужить.

Сейчас я в таком возрасте, что уже ничего не хочу. Ни домов, ни машин. Если я выведу команду на чемпионат мира в Катаре, то буду знать, что прожил жизнь не зря», – заявил Петраков.

  • В полуфинальном стыке Украина сыграет с Шотландией.
  • Победитель этой пары встретится с Уэльсом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Daily Mail

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09.05.2022 22:16
Комментарии1
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    Рейтинг: +985

    mama1991 51 минуту назад

    шо ты хотел ха хол, теперь спорт потерял соревновательную составляющую, играйте там со своими геями из всего мирка....

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