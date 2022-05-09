Тренер сборной Украины Петраков – про автоматический выход на ЧМ-2022: «Мои игроки этого не хотят»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отверг идею отправить команду на чемпионат мира без стыковых матчей.

«Было бы грустно получить право выступить на ЧМ в качестве подарка. Игроки этого не хотят. Знаю, что пробиться в финальную стадию турнира будет очень сложно, но я верю в команду. Мы должны это заслужить.

Сейчас я в таком возрасте, что уже ничего не хочу. Ни домов, ни машин. Если я выведу команду на чемпионат мира в Катаре, то буду знать, что прожил жизнь не зря», – заявил Петраков.

В полуфинальном стыке Украина сыграет с Шотландией.

Победитель этой пары встретится с Уэльсом.

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