Тренер сборной Украины Петраков – про автоматический выход на ЧМ-2022: «Мои игроки этого не хотят»

шо ты хотел ха хол, теперь спорт потерял соревновательную составляющую, играйте там со своими геями из всего мирка....
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отверг идею отправить команду на чемпионат мира без стыковых матчей.
«Было бы грустно получить право выступить на ЧМ в качестве подарка. Игроки этого не хотят. Знаю, что пробиться в финальную стадию турнира будет очень сложно, но я верю в команду. Мы должны это заслужить.
Сейчас я в таком возрасте, что уже ничего не хочу. Ни домов, ни машин. Если я выведу команду на чемпионат мира в Катаре, то буду знать, что прожил жизнь не зря», – заявил Петраков.
- В полуфинальном стыке Украина сыграет с Шотландией.
- Победитель этой пары встретится с Уэльсом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?