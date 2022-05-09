Титов – о финале Кубка России: «Футбольное сообщество ждeт в «Лужниках» историческое дерби»

Бывший игрок сборной России Егор Титов хочет, чтобы в финал Кубка России вышли «Спартак» и «Динамо».

«У «Спартака», как и у «Динамо», единственный шанс записать сезон в актив – победа в Кубке России. Неизвестно, когда ещe будет такой удобный шанс у титулованных клубов, тем более что противостоят им команды ФНЛ.

«Спартак» долго запрягает, но быстро едет, «Динамо» наоборот – пытается подавить соперника с первых минут, но «Енисей» и «Алания» играющие команды. С забитыми мячами проблем у них нет, поэтому и жду забитых мячей от всех.

Но как мне кажется, всe футбольное сообщество ждeт в «Лужниках» историческое дерби, как и я!» – сказал Титов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?