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Титов – о финале Кубка России: «Футбольное сообщество ждeт в «Лужниках» историческое дерби»

Бывший игрок сборной России Егор Титов хочет, чтобы в финал Кубка России вышли «Спартак» и «Динамо».

«У «Спартака», как и у «Динамо», единственный шанс записать сезон в актив – победа в Кубке России. Неизвестно, когда ещe будет такой удобный шанс у титулованных клубов, тем более что противостоят им команды ФНЛ.

«Спартак» долго запрягает, но быстро едет, «Динамо» наоборот – пытается подавить соперника с первых минут, но «Енисей» и «Алания» играющие команды. С забитыми мячами проблем у них нет, поэтому и жду забитых мячей от всех.

Но как мне кажется, всe футбольное сообщество ждeт в «Лужниках» историческое дерби, как и я!» – сказал Титов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 17:25
Комментарии6
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    Рейтинг: +24574

    vladimir-7 24 минуты назад

    Финал будет Динамо–Енисей.

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    Рейтинг: +200

    rzfxgsk 1 час назад

    почему то мне кааца, что в финале сыграет один из клубов ФНЛ :)... но будем посмотреть...

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    Рейтинг: +4848

    _Marqella_ 1 час назад

    Историческое дерби это Енисей- Алания???

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    Рейтинг: +13422

    Fusballer 1 час назад

    Спартак-Алания.

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    Рейтинг: +63607

    portero 1 час назад

    Полуфинал можно не играть, финалистов опредилило некое футбольное сообщество??? Московская богема!!!

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    Рейтинг: +406

    (Меня за банили) 2 часа назад

    Я тоже жду финал Спартак-Динамо, но выйдут кто в данный момент будет сильнее.

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