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Лещук: «Динамо» обязано выиграть у «Алании» после трех поражений подряд»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Алании».

— Во вторник пройдeт один из важнейших матчей сезона. В каком психологическом состоянии к нему подходит команда после поражения?

— У нас был разговор между собой. Думаю, все сделали выводы после трeх поражений. Мы должны выйти на эту игру и отдать все силы на поле.

— «Динамо» является фаворитом полуфинального матча. Давит ли этот статус?

— Вообще не давит. Я не думаю об этом. Просто мы обязательно должны выигрывать после таких матчей в чемпионате. Мы должны выйти и сыграть на максимум.

— На матче ожидается много зрителей. Что можете им сказать?

— Приходите на игру, а мы приложим все силы, чтобы реабилитироваться за последние матчи и пройти в финал Кубка.

  • «Динамо» примет «Аланию» завтра, 10 мая.
  • Москвичи идут в РПЛ на 2-м месте.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +104

    kostilio 29 минут назад

    Алания 2-1

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    Рейтинг: +10106

    Alekxei Z. 1 час назад

    Не для этих ли целей Мешкова вам выделили, подстрахует если что.

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