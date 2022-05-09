Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лещук: «Динамо» обязано выиграть у «Алании» после трех поражений подряд»

Лещук: «Динамо» обязано выиграть у «Алании» после трех поражений подряд»

9 мая 2022, 15:03
3

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Алании».

— Во вторник пройдeт один из важнейших матчей сезона. В каком психологическом состоянии к нему подходит команда после поражения?

— У нас был разговор между собой. Думаю, все сделали выводы после трeх поражений. Мы должны выйти на эту игру и отдать все силы на поле.

— «Динамо» является фаворитом полуфинального матча. Давит ли этот статус?

— Вообще не давит. Я не думаю об этом. Просто мы обязательно должны выигрывать после таких матчей в чемпионате. Мы должны выйти и сыграть на максимум.

— На матче ожидается много зрителей. Что можете им сказать?

— Приходите на игру, а мы приложим все силы, чтобы реабилитироваться за последние матчи и пройти в финал Кубка.

  • «Динамо» примет «Аланию» завтра, 10 мая.
  • Москвичи идут в РПЛ на 2-м месте.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб» 5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи» 23
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо» 1
Источник: сайт «Динамо»
Россия. Кубок Динамо Алания Лещук Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kostilio
1652102754
Алания 2-1
Ответить
моэм
1652109671
Судя по последним проигрышам , Алания просто ""забила" на первенство и целенаправленно готовится взять кубок ...и поведёт в бой этих местных ребят такой же местный парень "свой" Спартак Гогниев ... за Аланию заряженность , отличная "физика" , запредельная мотивация .... за Динамо мастерство и ... почему то Мешков .
Ответить
zigbert
1652164364
Заранее победу никто не отдаст. Тем более Алании удалось выбить из розыгрыша Кубка Зенит.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
6
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
3
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
34
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
3
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
33
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
Вчера, 20:12
7
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
Вчера, 18:24
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:45
Где смотреть матч «Спартак» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:43
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:41
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:39
Аршавин рассказал о значимости единственной в его карьере победе в Кубке страны
Вчера, 09:08
1
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России
31 августа
2
Где смотреть матч «Ростов» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Где смотреть матч «Факел» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
26 августа
5
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
2
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
20 августа
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
20 августа
19
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
20 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+