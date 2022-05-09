Лещук: «Динамо» обязано выиграть у «Алании» после трех поражений подряд»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Алании».

— Во вторник пройдeт один из важнейших матчей сезона. В каком психологическом состоянии к нему подходит команда после поражения?

— У нас был разговор между собой. Думаю, все сделали выводы после трeх поражений. Мы должны выйти на эту игру и отдать все силы на поле.

— «Динамо» является фаворитом полуфинального матча. Давит ли этот статус?

— Вообще не давит. Я не думаю об этом. Просто мы обязательно должны выигрывать после таких матчей в чемпионате. Мы должны выйти и сыграть на максимум.

— На матче ожидается много зрителей. Что можете им сказать?

— Приходите на игру, а мы приложим все силы, чтобы реабилитироваться за последние матчи и пройти в финал Кубка.

«Динамо» примет «Аланию» завтра, 10 мая.

Москвичи идут в РПЛ на 2-м месте.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?