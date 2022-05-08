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Мостовой: «Непонятно, что в «Рубине» происходит. Слуцкого надо было увольнять раньше»

Бывший Футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Локомотивом» (0:1).

«Я много раз говорил – непонятно, что в «Рубине» происходит. Хорошо для них, что еще команды внизу оступились. Была ничейная игра? По игре «Спартак» тоже не заслуживает на девятом месте находиться. Но у красно-белых и в других командах тренеры меняются, а в «Рубине», видимо, все нормально.

Что касается Слуцкого, то увольнять его надо было раньше. «Рубин» с такими возможностями и бюджетом, как минимум, должен быть в первой восьмерке», – сказал Мостовой.

  • «Рубин» остался в зоне стыковых матчей.
  • Следующую игру казанцы проведут на выезде против «Урала».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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08.05.2022 22:39
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