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«Локомотив» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 28-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Черный, Жемалетдинов, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Бека-Бека, Камано.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильдгор, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.

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Источник: РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4312

    Красногорск_Фан 4 минуты назад

    Худяков в старте. И замечательно. Отсутствие жемалетдинова в составе не замечательно. Победы Локо!

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