«Локомотив» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 28-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.
Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Черный, Жемалетдинов, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Бека-Бека, Камано.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильдгор, Лисакович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.
- Матч пройдет на «РЖД Арене». Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: РПЛ