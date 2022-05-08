Серия А. Ассист Малиновского помог «Аталанте» победить «Специю» и подняться в зону еврокубков, Миранчук был в запасе

«Аталанта» в 36-м туре чемпионата Италии добилась гостевой победы над «Специей». Голевым пасом отметился украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.
В двух голах гостей поучаствовал форвард Луис Муриэль.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта» поднялась в зону еврокубков. «Специя» идет 16-й.
Италия. Серия А. 36-й тур
Голы: 0:1 – Муриэль, 16; 1:1 – Верде, 30; 1:2 – Джимсити, 73; 1:3 – Пашалич, 87.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Бомбардир.ру