Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
2 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

Серия А. Ассист Малиновского помог «Аталанте» победить «Специю» и подняться в зону еврокубков, Миранчук был в запасе

«Аталанта» в 36-м туре чемпионата Италии добилась гостевой победы над «Специей». Голевым пасом отметился украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

В двух голах гостей поучаствовал форвард Луис Муриэль.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» поднялась в зону еврокубков. «Специя» идет 16-й.

Италия. Серия А. 36-й тур

Специя – Аталанта – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Муриэль, 16; 1:1 – Верде, 30; 1:2 – Джимсити, 73; 1:3 – Пашалич, 87.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч со «Специей»
Директор «Аталанты» – о будущем Миранчука: «Решение будет принято в конце чемпионата» 1
Серия А. «Аталанта» спасла ничью в матче с «Салернитаной», Миранчук вышел на замену во втором тайме
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:32
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11