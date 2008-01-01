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Смольников, Гулиев, Марков – в старте «Арсенала» на матч с «Краснодаром»; Исаенко, Пивоваров, Мацукатов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Краснодаром».

«Арсенал» Тула: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачeв, Гулиев, К. Кангва, Костадинов, Э. Кангва, Кайнов, Марков.

Запасные: Коченков, Шамов, Суханов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Аджоев, Деспотович.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Пивоваров, Литвинов, Ионов, Мацукатов, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Сухорученко, Рейхмен, Ильин, Апеков, Самко.

  • Матч начнется в 16:30 по Москве.

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Источник: РПЛ

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