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Мостовой: «Две победы «Спартака» подряд! Уверенность у команды появляется»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после победного матча с «Уралом» (3:1).

«Конечно, победа над «Уралом» придаст красно-белым необходимый импульс перед матчем с «Енисеем». Это очень хорошо! Две победы подряд! Уверенность у команды появляется.

Хотя я и до матча говорил, что «Спартак», скорее всего, и выиграет. Но «Уралу» эти три очка были намного важнее в контексте борьбы за выживание. Вылетят ли они? Надо смотреть расклады. Две игры остается. В последнем туре будет битва за выживание между «Рубином» и «Уралом», – сказал Мостовой.

  • Победу «Спартаку» принесли дубль Шамара Николсона и гол Виктора Мозеса.
  • Московский клуб поднялся на 8-е место в РПЛ.
  • «Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале Кубка России 11 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6003

    порт 1 час назад

    Дайте им медальку, пожалуйста, хотя бы шоколадную.

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    Рейтинг: +31990

    oyabun 1 час назад

    Поздновато взялись "проявлять уверенность" в конце Чемпионата. ))

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