Мостовой: «Две победы «Спартака» подряд! Уверенность у команды появляется»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после победного матча с «Уралом» (3:1).

«Конечно, победа над «Уралом» придаст красно-белым необходимый импульс перед матчем с «Енисеем». Это очень хорошо! Две победы подряд! Уверенность у команды появляется.

Хотя я и до матча говорил, что «Спартак», скорее всего, и выиграет. Но «Уралу» эти три очка были намного важнее в контексте борьбы за выживание. Вылетят ли они? Надо смотреть расклады. Две игры остается. В последнем туре будет битва за выживание между «Рубином» и «Уралом», – сказал Мостовой.

Победу «Спартаку» принесли дубль Шамара Николсона и гол Виктора Мозеса.

Московский клуб поднялся на 8-е место в РПЛ.

«Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале Кубка России 11 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?