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Языджи: «Не был уверен, что смогу привыкнуть к ЦСКА и к России»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи высказался о своей быстрой адаптации в московском клубе.

– Как тебе удалось так быстро адаптироваться к стилю игры команды, новым партнерам, другому чемпионату?

– Когда я впервые увидел своих одноклубников в испанском Кампоаморе и понял, что в команде прекрасная атмосфера, сразу появилась уверенность: все будет хорошо.

Благодаря тренерам, ребятам и персоналу я почувствовал, что нахожусь дома! Они во всем помогали мне, мы провели качественные сборы, я быстро впитал клубную философию. Фанаты тоже меня очень поддержали.

Если честно, в самом начале я не был уверен, что смогу привыкнуть к ЦСКА и к России. Но после такого теплого приема все негативные мысли мгновенно испарились.

Не мог дождаться, когда выйду на поле в дерби, я был даже слишком мотивирован. И дебют удался! Мы победили, а я забил со штрафного.

  • ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».
  • Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт ЦСКА

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