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Одоевский, Сергеев и Алберто – в старте «Зенита»; у «Химок» сыграют Глушаков, Руденко и Садыгов

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на матч 28-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Сантос, Алип, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов, Главчич, Руденко, Садыгов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16675

    Garrincha58 2 часа назад

    у Химок Лантратов, а у чемпиона Одоевский не смешно ли???

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