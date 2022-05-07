Одоевский, Сергеев и Алберто – в старте «Зенита»; у «Химок» сыграют Глушаков, Руденко и Садыгов

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на матч 28-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Одоевский, Круговой, Сантос, Алип, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов, Главчич, Руденко, Садыгов.
- «Зенит» примет «Химки» на «Газпром Арене».
- Начало игры – в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт РПЛ