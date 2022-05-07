Слуцкий: «Матч с «Локомотивом» – большой тест для «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о предстоящей игре 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

– Леонид Викторович, успела ли команда отойти от крупного поражения от «Сочи»?

– Это такой большой тест для нас, потому что всегда после таких больших поражений есть все предпосылки, чтобы свалиться в яму.

Мы постараемся этого не допустить и показать, что все-таки мы конкурентоспособны.

– Что из себя представляет «Локомотив» в своем нынешнем виде?

– Это одна из самых укомплектованных команд. Когда на лавке могут находиться футболисты уровня Миранчука, Баринова, Магкеева, Камано... У них очень длинная скамейка, они активно ротируют состав.

Неизменной наверно является только верхняя тройка в лице Керка, Изидора и Кухты. Очень качественные иностранцы.

Команда индивидуально и по длине скамейки наверно должна была претендовать на максимально высокие места в чемпионате России.

– У нас в команде есть бывшие игроки «Локомотива». Это поможет «Рубину», ведь они выйдут на игру с запредельным настроем?

– Это не работает так. У кого-то, как у Игнатьева, закончился контракт, Лисаковичу там предпочли других игроков в группе атаки. Я не думаю, что это будет ключевым фактором.

– За счет чего можно обыграть нынешний «Локомотив»?

– Повторю, очень хорошая команда, группа атаки вызывает большое уважение, но по результатам у них не всегда все стабильно.

Понятно, что мы готовимся, у любой команды есть сильные и слабые стороны. Будем стараться воспользоваться какими-то моментами.

«Локомотив» примет «Рубин» в воскресенье, 8 мая.

Начало – в 19:00 мск.

Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ, а казанцы – на 13-м (зона стыков).

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?