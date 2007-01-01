Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

Слуцкий: «Матч с «Локомотивом» – большой тест для «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о предстоящей игре 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

– Леонид Викторович, успела ли команда отойти от крупного поражения от «Сочи»?

– Это такой большой тест для нас, потому что всегда после таких больших поражений есть все предпосылки, чтобы свалиться в яму.

Мы постараемся этого не допустить и показать, что все-таки мы конкурентоспособны.

– Что из себя представляет «Локомотив» в своем нынешнем виде?

– Это одна из самых укомплектованных команд. Когда на лавке могут находиться футболисты уровня Миранчука, Баринова, Магкеева, Камано... У них очень длинная скамейка, они активно ротируют состав.

Неизменной наверно является только верхняя тройка в лице Керка, Изидора и Кухты. Очень качественные иностранцы.

Команда индивидуально и по длине скамейки наверно должна была претендовать на максимально высокие места в чемпионате России.

– У нас в команде есть бывшие игроки «Локомотива». Это поможет «Рубину», ведь они выйдут на игру с запредельным настроем?

– Это не работает так. У кого-то, как у Игнатьева, закончился контракт, Лисаковичу там предпочли других игроков в группе атаки. Я не думаю, что это будет ключевым фактором.

– За счет чего можно обыграть нынешний «Локомотив»?

– Повторю, очень хорошая команда, группа атаки вызывает большое уважение, но по результатам у них не всегда все стабильно.

Понятно, что мы готовимся, у любой команды есть сильные и слабые стороны. Будем стараться воспользоваться какими-то моментами.

  • «Локомотив» примет «Рубин» в воскресенье, 8 мая.
  • Начало – в 19:00 мск.
  • Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ, а казанцы – на 13-м (зона стыков).
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
⚽ РПЛ. «Спартак» встретится с «Уралом», «Зенит» сыграет с «Химками», ЦСКА примет «Сочи» 7
Где смотреть «Локомотив» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 мая
Безбородов рассудит ЦСКА и «Сочи», Левников – «Локомотив» и «Рубин» 2
Источник: сайт «Рубина»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:42
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1258

    Loko_Roma 1 час назад

    Что тут тестировать, неудачники сезона, если коротко

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11