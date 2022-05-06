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Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Беленову

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для защитника «Химок» Эльмира Набиуллина за удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

  • Футболист получил красную карточку на 12-й минуте.
  • Он нанес травму Александру Беленову.
  • Вратарь после фола Набиуллина не смог продолжить игру. Он выбыл как минимум на 3 месяца.

«КДК запросил у «Уфы» медицинские документы по травме Беленова. На заседании присутствовали Набиуллин и врач «Уфы». Беленов минимум две недели будет лечиться амбулаторно, также врач сказал, что потребуется операция.

За грубую игру, повлекшую травму соперника и прямое удаление, Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата России», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1177

    Artemka444 22 минуты назад

    Что то когда других игроков ломают, красные не дают и не дисквалифицируют!!!
    Так что странные у нас делишки творятся

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    Рейтинг: +16665

    Garrincha58 29 минут назад

    слишком суровое наказание это было не умышленно футбол травмоопасная игра никуда от этих столкновений не деться так бывает

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    Рейтинг: +1876

    Romio-xxx 1 час назад

    Да какие там 6 матчей то?Пффф....Бред..Прямыми ногами он не влетал,просто ноги заплёл(на мой взгляд,экспертов много).

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    Рейтинг: +63405

    portero 1 час назад

    Круто, на следующий сезон перейдёт...

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