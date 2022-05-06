Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Беленову

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для защитника «Химок» Эльмира Набиуллина за удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

Футболист получил красную карточку на 12-й минуте.

Он нанес травму Александру Беленову.

Вратарь после фола Набиуллина не смог продолжить игру. Он выбыл как минимум на 3 месяца.

«КДК запросил у «Уфы» медицинские документы по травме Беленова. На заседании присутствовали Набиуллин и врач «Уфы». Беленов минимум две недели будет лечиться амбулаторно, также врач сказал, что потребуется операция.

За грубую игру, повлекшую травму соперника и прямое удаление, Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата России», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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