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Колосков – об идее сократить матчи до 60 минут и ввести чистое время: «Полнейший бред. ФИФА занимается ерундой»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал инициативу ФИФА по поводу введения чистого времени в футболе и сокращения длительности игр.

«Полнейший бред. У такой системы нет никаких плюсов. Так не играют в футбол. ФИФА занимается ерундой.

Неужели нет других забот, кроме абсолютно немыслимых проектов, которые вредят футболу? Какой-то абсолютно непродуманный шаг», – сказал Колосков.

  • Матчи могут сократить с 90 до 60 минут.
  • Чистое время подразумевает, что секундомер будет останавливаться на время остановки игры.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:01
Комментарии1
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    Рейтинг: +16118

    paracetamol 1 час назад

    Да они больше чистых 60 мин. и не играют, зато ВАР хоть засмотрись по каждому поводу, а еще симулировать можно по полчаса.

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