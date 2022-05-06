Колосков – об идее сократить матчи до 60 минут и ввести чистое время: «Полнейший бред. ФИФА занимается ерундой»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал инициативу ФИФА по поводу введения чистого времени в футболе и сокращения длительности игр.
«Полнейший бред. У такой системы нет никаких плюсов. Так не играют в футбол. ФИФА занимается ерундой.
Неужели нет других забот, кроме абсолютно немыслимых проектов, которые вредят футболу? Какой-то абсолютно непродуманный шаг», – сказал Колосков.
- Матчи могут сократить с 90 до 60 минут.
- Чистое время подразумевает, что секундомер будет останавливаться на время остановки игры.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Спорт-Экспресс»