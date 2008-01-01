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ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время

Бывший английский судья Марк Клаттенбург заявил, что ФИФА рассматривает возможность введения чистого времени в футболе.

«Игроки «Реала» тянули время во второй дополнительной 15-м минутке, «Манчестер Сити» был не в восторге от того, что было добавлено всего три минуты. Еще меньше их порадовало, что свисток прозвучал на 10 секунд раньше.

Думаю, для всего этого есть решение, и это 60-минутные матчи с чистым временем — идея, которую сейчас изучают Пьерлуиджи Коллина, ФИФА и IFAB. Это работает в баскетболе и может сработать и в футболе.

Секундомер останавливается, например, когда мяч выходит из игры, или из-за травмы игрока, или если судья показывает желтую карточку и разговаривает с кем-то. Таким образом, каждая игра будет длиться одинаково долго, и мы избавимся от этого противоречия.

В АПЛ в этом сезоне среднее время нахождения мяча в игре составило 55 минут 3 секунды. Минимальное время — в матче «Вест Хэм»«Брентфорд» — 41 минута 33 секунды, максимальное — в игре «Манчестер Сити»«Бернли» — 65 минут 42 секунды. Это большая разница», – цитирует Клаттенбурга Daily Mail.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Вертонген – ФИФА: «Нужно ввести чистое время. Игроки постоянно ныряют и изображают муки»

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 09:39
Комментарии10
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    Рейтинг: +19

    Аден 2 минуты назад

    наверное стоит попробовать. Бороться с затяжкой времени как то надо. Токмо время самой игры маловато, желательно слега увеличить, хотя бы минут на 10.

    0
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    Рейтинг: +1992

    ItalianFootball 6 минут назад

    Я уж думал опять Венгер балагурит. 3 корнера - пенальти!

    0
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    Рейтинг: +1175

    Artemka444 25 минут назад

    Ещё введите время на атаку,и за каждый пятый фол пенальти!!!

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    Рейтинг: +14766

    ilichkadr 31 минуту назад

    "Секундомер останавливается, например, когда мяч выходит из игры, или из-за травмы игрока, или если судья показывает желтую карточку и разговаривает с кем-то."
    И когда VAR смотрят и т.д. и т.д.
    "В АПЛ в этом сезоне среднее время нахождения мяча в игре составило 55 минут 3 секунды"
    В РПЛ это время сократится как минимум в полтора раза.

    0
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    Рейтинг: +10077

    Alekxei Z. 32 минуты назад

    Мысль конечно интересная.
    Надо на молодёжном уровне испытать.

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    Рейтинг: +7793

    piligrim1986 34 минуты назад

    бредятина очередная

    1
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    Рейтинг: +62

    tulala1977 39 минут назад

    «Манчестер Сити» был не в восторге ....?????
    А когда Сити с Атлетико сам тянул время , то тогда почему то никто ничего не говорил .$$$$$$$$$ Шейхи достали свой мешок

    0
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    Рейтинг: +6576

    Из Твери Леха 44 минуты назад

    Задумка интересная, но консерваторы будут против.

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    Рейтинг: +63374

    portero 48 минут назад

    неплохо, симулянты перестанут умирать на поле...

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    Рейтинг: +14766

    ilichkadr > portero 25 минут назад

    На симулянтов это не повлияет, поскольку чистое время это повод для его затяжки. Как в хоккее с шайбой.
    P.S. Надо ещё придумать скамейку штрафников, чтобы те за каждое нарушение правил, симуляцию, отсиживались на ней 5 минут.

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