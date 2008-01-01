ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время

наверное стоит попробовать. Бороться с затяжкой времени как то надо. Токмо время самой игры маловато, желательно слега увеличить, хотя бы минут на 10.
Бывший английский судья Марк Клаттенбург заявил, что ФИФА рассматривает возможность введения чистого времени в футболе.
«Игроки «Реала» тянули время во второй дополнительной 15-м минутке, «Манчестер Сити» был не в восторге от того, что было добавлено всего три минуты. Еще меньше их порадовало, что свисток прозвучал на 10 секунд раньше.
Думаю, для всего этого есть решение, и это 60-минутные матчи с чистым временем — идея, которую сейчас изучают Пьерлуиджи Коллина, ФИФА и IFAB. Это работает в баскетболе и может сработать и в футболе.
Секундомер останавливается, например, когда мяч выходит из игры, или из-за травмы игрока, или если судья показывает желтую карточку и разговаривает с кем-то. Таким образом, каждая игра будет длиться одинаково долго, и мы избавимся от этого противоречия.
В АПЛ в этом сезоне среднее время нахождения мяча в игре составило 55 минут 3 секунды. Минимальное время — в матче «Вест Хэм» — «Брентфорд» — 41 минута 33 секунды, максимальное — в игре «Манчестер Сити» — «Бернли» — 65 минут 42 секунды. Это большая разница», – цитирует Клаттенбурга Daily Mail.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Вертонген – ФИФА: «Нужно ввести чистое время. Игроки постоянно ныряют и изображают муки»