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  • ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время

ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время

6 мая 2022, 09:39
19

Бывший английский судья Марк Клаттенбург заявил, что ФИФА рассматривает возможность введения чистого времени в футболе.

«Игроки «Реала» тянули время во второй дополнительной 15-м минутке, «Манчестер Сити» был не в восторге от того, что было добавлено всего три минуты. Еще меньше их порадовало, что свисток прозвучал на 10 секунд раньше.

Думаю, для всего этого есть решение, и это 60-минутные матчи с чистым временем — идея, которую сейчас изучают Пьерлуиджи Коллина, ФИФА и IFAB. Это работает в баскетболе и может сработать и в футболе.

Секундомер останавливается, например, когда мяч выходит из игры, или из-за травмы игрока, или если судья показывает желтую карточку и разговаривает с кем-то. Таким образом, каждая игра будет длиться одинаково долго, и мы избавимся от этого противоречия.

В АПЛ в этом сезоне среднее время нахождения мяча в игре составило 55 минут 3 секунды. Минимальное время — в матче «Вест Хэм»«Брентфорд» — 41 минута 33 секунды, максимальное — в игре «Манчестер Сити»«Бернли» — 65 минут 42 секунды. Это большая разница», – цитирует Клаттенбурга Daily Mail.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Вертонген – ФИФА: «Нужно ввести чистое время. Игроки постоянно ныряют и изображают муки»

Источник: «Матч ТВ»
Европа Клаттенбург Марк
Комментарии (19)
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portero
1651819710
неплохо, симулянты перестанут умирать на поле...
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Из Твери Леха
1651819951
Задумка интересная, но консерваторы будут против.
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tulala1977
1651820251
«Манчестер Сити» был не в восторге ....????? А когда Сити с Атлетико сам тянул время , то тогда почему то никто ничего не говорил .$$$$$$$$$ Шейхи достали свой мешок
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piligrim1986
1651820523
бредятина очередная
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Artemka444
1651821061
Ещё введите время на атаку,и за каждый пятый фол пенальти!!!
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Беспонтий
1651822714
ещё локальные драки разрешить тафгаи будут стоить дороже мбаппе
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mig28
1651823337
Будет как в хоккее...не успел игрок в атаке добежать 1 на 1, судья свистит))) Может и драки разрешить, махач на поле..зрелищно же. (сарказм)
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Skull_Boy
1651823519
ДУРЬ
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TOMSON
1651824055
В начале подумал, что дурь. Но приведённая статистика заставила задуматься.
Ответить
3meeeD
1651824139
У кого шнурок развязался тому кк.а в начале игры.рандомные бафы причисляються(игра босиком,в шубе,а коньках) А х..ли нет.
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