ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время

Бывший английский судья Марк Клаттенбург заявил, что ФИФА рассматривает возможность введения чистого времени в футболе.

«Игроки «Реала» тянули время во второй дополнительной 15-м минутке, «Манчестер Сити» был не в восторге от того, что было добавлено всего три минуты. Еще меньше их порадовало, что свисток прозвучал на 10 секунд раньше.

Думаю, для всего этого есть решение, и это 60-минутные матчи с чистым временем — идея, которую сейчас изучают Пьерлуиджи Коллина, ФИФА и IFAB. Это работает в баскетболе и может сработать и в футболе.

Секундомер останавливается, например, когда мяч выходит из игры, или из-за травмы игрока, или если судья показывает желтую карточку и разговаривает с кем-то. Таким образом, каждая игра будет длиться одинаково долго, и мы избавимся от этого противоречия.

В АПЛ в этом сезоне среднее время нахождения мяча в игре составило 55 минут 3 секунды. Минимальное время — в матче «Вест Хэм» — «Брентфорд» — 41 минута 33 секунды, максимальное — в игре «Манчестер Сити» — «Бернли» — 65 минут 42 секунды. Это большая разница», – цитирует Клаттенбурга Daily Mail.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Вертонген – ФИФА: «Нужно ввести чистое время. Игроки постоянно ныряют и изображают муки»