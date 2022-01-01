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Вертонген – ФИФА: «Нужно ввести чистое время. Игроки постоянно ныряют и изображают муки»

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген обратился к ФИФА в твиттере.

«Футболу нужно как можно скорее перейти на чистое игровое время.

Игроки постоянно ныряют и изображают муки, отнимая у болельщиков удовольствие от просмотра. Они хотят смотреть хороший футбол, а не театральную постановку!» – написал Вертонген.

  • Сообщалось, что ФИФА намерена увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени.
  • В случае увеличения количества добавленных минут в некоторых случаях общее время встреч может превысить 100 минут.
  • Нововведения могут опробовать уже на ЧМ-2022 в случае одобрения Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

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Источник: твиттер Яна Вертонгена

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